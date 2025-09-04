מבקר המדינה דרש מאנשי המשרד לביטחון לאומי לקבל את ממצאי הביניים של תחקיר המל"ל על מחדלי 7 באוקטובר - אך אנשי המטה סירבו מחשש שהוא יודלף. כך פורסם בכאן רשת ב.

בשיחות פנימיות סיפר הבכיר במל"ל, ויקטור וייס, כי הציבור יעבור טלטלה אם ממצאי התחקיר יפורסמו. בשיחה אמר וייס לבני שיחו כי הדרך היחידה שהציבור ידע עליו היא אם הוא יועבר למבקר, משום שכך הוא יודלף לתקשורת.

ממשרד מבקר המדינה נמסר בתגובה: "טיוטות דוחות מבקר המדינה וחומרי הביקורת המומצאים למבקר הם חסויים על פי חוק. משרד המבקר מקפיד על כך הקפדה יתירה. ככל שהפרסום נכון הרי שמדובר בהתבטאות חמורה המנוגדת לחוק, הקובע כי כל גוף מבוקר מחויב להמציא מסמכים 'ללא דיחוי'".

אמש פורסם כי וייס, המשמש כראש חטיבת האקלים במל"ל, הוא אחד משלושה אנשים שאחראים על התחקיר ואמורים להעביר אותו לראשי האגפים במל"ל.

וייס, בהיותו בכיר במל"ל ובין האחראים על התחקיר, חתום על מסמך "שותף סוד". למרות זאת, הוא שיתף את הפרטים עם אנשים שאין להם סיווג ביטחוני תוך כדי נסיעה ברכבת.