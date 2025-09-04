במהלך הימים האחרונים נתפסו באזור מעבר כיסופים מספר ניסיונות הברחה של ציוד חשמלי מתקדם לעזה.

על פי פרסום בגלי צה"ל, לוחות סולאריים, כבלי חשמל וטלפונים סלולריים נמצאו מוסתרים בארבע משאיות סיוע הומניטרי שהיו בדרכן לרצועה.

במהלך הבידוק הביטחוני התגלו גם פריטים נוספים האסורים להכנסה לרצועה, והמשאיות עוכבו. עם זאת, במערכת הביטחון מזהירים כי קשה להעריך כמה הברחות כן מצליחות להגיע לידי חמאס.

גורמים שונים במערכת הביטחון מביעים ביקורת פנימית חריפה על ההתנהלות סביב הבידוק: התחום נופל בין שלל גופים - משרד הביטחון, צה"ל, מתפ"ש, שב"כ והמכס - ואין גוף אחד שלוקח אחריות, לדבריהם, כל אחד מגלגל את האחריות לשני, ובפועל - חמאס נהנה ממנגנון הכנסת סיוע שאינו הרמטי.

עוד מציינים גורמים ביטחוניים כי ככל שישראל מרחיבה את מספר המשאיות המועברות לעזה, כך הופכת משימת הבידוק לקשה ומורכבת יותר.

נכון לעכשיו, כ-300 עד 400 משאיות סיוע הומניטרי נכנסות לרצועת עזה מדי יום.