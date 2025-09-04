מנכ"ל ארגון 'בצלמו' שי גליק הגיש תלונה לנציב הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו דוד רגב נגד העיתונאי ברק רביד על שימוש עקבי במונח "הגדה המערבית" במקום יהודה ושומרון.

בפתח מכתב התלונה ציין גליק: "אבקש להגיש תלונה על התנהלותו של ברק רביד, פרשן חדשות 12 אשר שוב אתמול בפריים טיים השתמש במונח 'הגדה המערבית' במקום שמו הרשמי והמקובל יהודה ושומרון".

לפי גליק, "מדובר בהטעיה לציבור ובסטייה מהחובה לשדר חדשות באופן מאוזן, ענייני ומבוסס. השימוש העקבי במינוח פוליטי שגוי עובדתית או לפחות שנוי במחלוקת ציבורית פוגע באמון הציבור ובתפקיד התקשורת כשירות ציבורי".

הוא ביקש: "אבקש את התערבותכם והנחיה ברורה לכלל הערוצים לשמור על דיווח מדויק, אחראי ורשמי, בהתאם לשמות המקובלים במדינת ישראל".

לסיום עקץ גליק: "נציין כי בעבר רביד אמר 'הגדה מערבית הכבושה' וכעת ירד רק ל'גדה המערבית'. זוהי בכל אופן התקדמות. ומגיע לו שכר שיחה נאה על כך".