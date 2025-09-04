בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני הוגש כתב אישום נגד שני תושבי דאלית אל כרמל, בני 25 ו-27, בחשד שגנבו מאות מטרים של כבלי תקשורת וגרמו לנזק באתר העתיקות תל חצור.

לפני כשבועיים התקבל דיווח במוקד המשטרה על שני חשודים שנצפו פועלים עם מחפרון וכלי עבודה בשטח הגן הלאומי.

בבדיקה ראשונית טענו כי זומנו לבצע עבודות מטעם חברת בזק, אך בבדיקת דבריהם התברר כי פעלו ללא תיאום.

המשטרה מסרה כי החשודים תכננו לגנוב את הכבלים שהוציאו מהקרקע בעזרת כלים הנדסיים, וגרמו נזק כבד לגן הלאומי.

בבדיקה נמצא כי נלקחו כ-800 מטר כבלי נחושת המשמשים את גופי הביטחון בעת חירום, וכן נגרם נזק לאתר הארכיאולוגי שכלל שבירת כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה.

השבוע, עם סיום החקירה, הוגש כאמור כתב אישום נגד השניים בבית המשפט, לצד בקשה להמשך מעצרם, חילוט המחפרון שבו השתמשו וכן טנדר בשווי מאות אלפי שקלים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו להיאבק בעברייני רכוש "במאבק נחוש ובלתי מתפשר למען ביטחון הציבור".