המאבק על שוויון בחינוך החרדי לבנות בירושלים ממשיך להסעיר את הציבור החרדי, כאשר האפליה העדתית במוסדות החינוך עדיין מטרידה משפחות רבות.

ח"כ לשעבר וממקימי ש"ס, נסים זאב, התייחס הבוקר לסוגיה הבוערת ולא חסך ביקורת על הגורמים המעורבים.

זאב תקף בחריפות את התפיסה הרווחת לפיה רק מוסדות אשכנזיים נחשבים איכותיים. "אם היא חצי ספרדייה וחצי אשכנזייה, אני מציע לה שתשלים את החצי הספרדי. למה זה כל כך נחות? יש סמינרים ספרדיים מצוינים", אמר בתגובה לנטייה של משפחות מעורבות לחפש מקום במוסדות אשכנזיים.

במהלך הראיון הזכיר זאב את קריאתו ההיסטורית של הרב עובדיה יוסף להקים מוסדות חינוך ספרדיים עצמאיים. "די לנו לסמוך על שולחנם של אחרים. אנחנו חייבים להמשיך את מורשת אבותינו", הדגיש.

הביקורת החריפה ביותר הופנתה כלפי עיריית ירושלים, שלטענת זאב מפעילה לחץ פסול על מנהלי הסמינרים. "מה שעושה עיריית ירושלים היום זה טרור. באים ומאיימים: אם לא תקבלו את הבנות ששלחנו - לא יהיה תקציב. זו לא מדיניות שיבוץ אלא הפחדה", האשים.