אינסטגרם השיקה לראשונה אפליקציה ייעודית לאייפד, המותאמת במיוחד למסכים הגדולים.

עם פתיחת האפליקציה, המשתמשים ייכנסו ישירות לעמוד ה-Reels, כאשר הסטוריז יוצגו בחלקו העליון של המסך - בדומה לגרסת המובייל.

במסגרת ההשקה הוסיפה אינסטגרם גם לשונית Following חדשה, שתאפשר שלוש דרכים שונות לצפות בתוכן מהחשבונות הנעקבים: All - כל הפוסטים וה-Reels מחשבונות שאתם עוקבים אחריהם, Friends - תוכן של אנשים שעוקבים אחריכם בחזרה, ו-Latest - תצוגה כרונולוגית של הפוסטים וה-Reels לפי סדר העלאתם.

האפליקציה החדשה מציעה התאמות ייחודיות למסך הגדול, בהן אפשרות לצפות בתגובות בזמן הצפייה ב-Reel או לפתוח את האינבוקס במקביל לשיחה ב-DM.

האפליקציה זמינה כבר עכשיו בכל העולם, לרבות בישראל, להורדה חינם בחנות האפליקציות של אפל, ותפעל בכל מכשירי האייפד התומכים ב-iPadOS 15.1 ומעלה.