קיבוץ כפר עזה הודיע על בחירתה של סיגל מורן מקיבוץ בית קמה לתפקיד יו"ר הקיבוץ.

מורן היא בעלת רקע נרחב בעשייה ציבורית, חינוכית וחברתית, בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה. היא בוגרת תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית.

מאז יוני 2024 מכהנת מורן כמנכ"לית קרן "הביתה", הפועלת לחיזוק החינוך ביישובי הנגב המערבי והגליל - תפקיד בו תמשיך גם במקביל לכהונתה החדשה בכפר עזה.

בעבר שימשה כמנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, מנכ"לית "מכון ברנקו וייס", וראש המועצה האזורית בני שמעון במשך כעשור.

במסגרת תפקידה החדש תוביל מורן את תהליכי העבודה מול מנהלת תקומה ומשרדי הממשלה, ותסייע בקידום האסטרטגיה העסקית של הקיבוץ לקראת חזרתו הביתה בעוד כשנה.

מורן מסרה עם היבחרה, "שיקום וצמיחת יישובי העוטף והגליל הפכו למשימת חיי מאז השבעה באוקטובר. מיד לאחר שנודע לי על האסון ועל נפילתו של חברי אופיר ליבשטיין ז"ל, ראש מועצת שער הנגב, הצטרפתי לצוות המועצה וסייעתי כמיטב יכולתי בטיפול במשפחות הנפגעים ובתהליך השיקום של המועצה, ובשנה האחרונה במסגרת תפקידי כמנכ"לית קרן הביתה. זו זכות ואחריות גדולה להצטרף למסע המורכב והמאתגר של קהילת כפר עזה".