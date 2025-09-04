שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו בשבועות האחרונים את נג'יב דיק, בן 25 מבאקה אל גרביה, לאחר שנשבע אמונים לארגון הטרור דאע"ש ותכנן לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון.

בהודעה משותפת של שב"כ ומשטרת מחוז חוף נמסר כי דיק נעצר על ידי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה ונחקר בחשד להצטרפות לארגון המדינה האסלאמית.

בחקירתו התברר כי נשבע אמונים לארגון, צרך תכני טרור ברשת ובהם סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג, וגיבש כוונה לממש פיגוע.

עוד עלה כי התחזקותו הדתית של דיק, בצירוף ההשפעות של המלחמה ברצועת עזה, חיזקו את מניעיו לפעול נגד כוחות הביטחון. בעקבות החקירה הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגדו בבית המשפט על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

בשב"כ ובמשטרה ציינו כי החקירה חשפה מגמה מדאיגה של מעורבות אזרחים ערבים ישראלים בפעילות טרור בתקופה האחרונה. לדבריהם, שירותי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול איומים ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים.