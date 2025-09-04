מירי בן חיים, אימו של יוסף חיים אוחנה שנחטף על ידי חמאס בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה ואתמול ציין את יום הולדתו השני בשבי, אמרה כי היא מאמינה ששחרורו של בנה אינה תלוי בממשלה כזו או אחרת אלא בקב"ה.

"אני מכבדת את דרך ההתמודדות של כל משפחה - ואני מאמינה שהקב"ה הוא המחליט וברגע שהוא ירצה יהיו השליחים שישחררו אותם. המחשבה הזו מחזקת אותי ונותנת לי כוחות ואני רוצה לשלוח את אותם כוחות גם לאחרים", אמרה בן חיים בראיון לגלי צה"ל.

היא מספרת גם על ההשתדלות לשמור על אופטימיות - לאחר שראתה את מצבו של בנה - בשני סרטונים שפורסמו על ידי ארגון הטרור הרצחני חמאס.

"כמובן שצריך לנסות להילחם במחשבות השליליות. אני מאמינה שהם מרגישים אנרגיות לא טובות מאיתנו. אני מרגישה שעלי להיות חזקה כאן - כדי לתת לו כוח שם - ולכן מנסה להתמקד בחיובי", אמרה האם.

היא ביקשה להעביר מסר לבנה. "אני רוצה לומר ליוסף חיים: אני אוהבת אותך ומתפללת עליך, היכן שאתה נמצא תדבר עם ה' והוא ישמור עליך. בעזרת השם כולם יחזרו מהר".