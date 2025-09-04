יעקב מסבכר מהמושב אבני איתן שברמת הגולן הובא אתמול (רביעי) למנוחות בבית העלמין בחיספין.

הוא הלך לעולמו בגיל 69, כחודש בלבד לאחר שבנו, רס"ם (מיל') בצלאל יהושוע מסבכר, נפטר מפצעיו שנגרמו מפיצוץ מטען בעת שירותו ברצועת עזה.

רק לפני כחודש עמד יעקב כשהוא חולה מעל קברו הטרי של בנו בהר הרצל. בצלאל, בן 32, נשוי ואב לילדה קטנה, נפצע קשה כאשר רכב ההאמר שבו נסע עלה על מטען בחאן יונס, ונפטר מפצעיו כשבוע לאחר מכן. "אבא מאוד חשש שזה יקרה לו, הוא היה מלא דאגה לבצלאל", סיפר אחיו שמואל ל'ynet'.

מחלת הסרטן של יעקב התגלתה שבועות ספורים בלבד לפני נפילת בנו. "אבא אובחן לפני כשלושה חודשים כחולה סרטן בשלב מתקדם, ואז הכול הגיע בבום", הוסיף שמואל. "לאחר נפילת בצלאל המצב הבריאותי של אבא הידרדר מאוד, היה אפשר להרגיש שזה החליש אותו במלחמה שלו עצמו".

יעקב מסבכר, שעלה מארה"ב, עסק במשך שנים רבות בליווי וטיפול בנוער בסיכון. "הוא היה יועץ אישי, הקים חווה טיפולית גדולה לנוער יהודי בארה"ב, והמשיך לפעול גם בישראל ובאירופה", העיד בנו. "בזכות אבא אנשים רבים מצאו דרך חדשה לחיים. הוא ראה בזה שליחות מטורפת".

יעקב הותיר אחריו את רעייתו חנה, תשעה ילדים ביולוגיים וכן רבים שראה בהם "ילדים מאומצים", להם העניק תמיכה וליווי אישי.

בהלוויה של בנו ספר יעקב: "ראיתי את בצלאל אחרי שנפצע כשהוא היה כבר חסר הכרה. אני לא יודע מה זה אומר באופן רפואי שהוא היה צלול בצורה רגילה. הוא הבין בדיחות. הוא הגיע לרמה שהוא אומר לאמא שלו 'אני אוהב אותך' כשכל הצינורות מחוברים אליו. ידענו שהמוח עובד טוב. בשבוע הזה הוא נפרד בצורה שקטה. הקב"ה והוא סגרו עניין שבוע לפני ונתן לו את הזמן. תכנית העבודה שלו יצאה אל הפועל".