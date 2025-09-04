לוחם המילואים יהונתן ורנר, תושב עוטף עזה, יוצא להגנת כוח 'אוריה' לאחר פרסום כתבה ב"הארץ" שבה הובעה ביקורת כלפי פעילות הכוח ברצועת עזה.

ורנר טוען כי מדובר בכוח מקצועי, מסודר וחיוני להצלחת הלחימה.

בכתבה שפורסמה ב"הארץ" נטען כי כוח אוריה, המונה כ-15 מפעילי כלים הנדסיים, פועל ברצועה זה קרוב לשנה, ובחודשים האחרונים בעיקר באזור חאן יונס. לפי הדיווחים, הכוח הוגדר על ידי גורמים שונים כמי שאינו כפוף לפיקוח הדוק, פועל באופן עצמאי ולעיתים מסכן חיילים.

שם אחד שהוזכר בהקשר לכוח הוא בצלאל זיני, אחיו של האלוף במילואים דוד זיני, המיועד לתפקיד ראש השב"כ הבא. בכתבה נטען כי זיני מקושר לפעילות כוח אוריה, אולם בצה"ל הבהירו כי תפקידו מוגבל לאחריות לוגיסטית בלבד - הכנסת ציוד ואספקה לכוח, ללא הפעלה ישירה או תפקיד פיקודי.

ורנר הסביר כי אינו מקבל את הזיהוי של בצלאל זיני עם הכוח, "אני פוגש את כוח אוריה כמעט כל יום ופעם אחת לא ראיתי את בצלאל זיני. לידיעתי, זיני משרת פעיל בכלל במקום אחר".

עוד אמר כי הקשר בין מותו של הלוחם אברהם אזולאי לבין כוח אוריה אינו נכון, "אזולאי עזב את אוריה לפני מותו ונהרג בגזרה אחרת". דבריו מפריכים את דבריו של קצין שצוטטו ב'הארץ' לפיו "אברהם אזולאי, שנהרג מירי של מחבל שהגיע עד לתא הדחפור שלו, גם היה חלק מכוח אוריה".

הוא דחה את הטענות לשימוש בפלסטינים כמגנים אנושיים, "זו הנפצה על גבול הדיבה. לא ראיתי דבר כזה פעם אחת בכל הימים שלי פה, אנחנו איתם ברמה יום יומית כמעט". לדבריו, הכוח פועל על פי שיטה ברורה, "יש קפק, יש מפות, יש גזרה, יש לו אבטחה צמודה. הכל בתיאום ובסגירה מראש".

ורנר תיאר את כוח אוריה ככוח חיוני בשטח, "הוא מקצועי ואנחנו לא זזים בלעדיו. יש לו שיטה ייחודית לאיתור מנהרות. הוא נטול בירוקרטיה, גמיש, קל להפעלה ורץ להשיג כמה שיותר עבודה ביום". עוד הדגיש, "הבתים בעזה מהווים עלינו איום ישיר. יש חשיבות לשטח את הבתים כדי לשמור על חיי הלוחמים".

בדיווח נכתב על מפעילי הכלים ההנדסיים האזרחים ברצועה כי "רבים מהם מתנחלים - שמגויסים למילואים דרך חברות קבלן. המטרה: להרוס מבנים ומנהרות - לשטח את עזה".

בנוגע להרכב הכוח כתב ורנר, "אני בספק אם הרוב מתנחלים. מי ישמע זו קללה - 'המתנחלים'. חשבתי שסיימנו עם השיט הזה".