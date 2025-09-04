העיתונאי עקיבא נוביק התייחס בתוכניתו הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב' לאירוע ההצתות סביב מעון ראש הממשלה בשכונת רחביה ולשריפת רכבו של מילואימניק כתוצאה מכך.

"המחאה היום דוגלת בלמרר את חייהם של תושבי רחביה ושכניו של נתניהו. כשאנשים חוסמים כביש לא מחלקים פיצוי לאנשים שמאחרים בגלל זה. ראיתי אתמול מהלך יחצני שאנשים אספו כסף כדי לקנות רכב לאנשים האלה. למה? כי הפעם יש נזק תדמיתי קשה למחאה כי יש פנים מאחורי זה והדבר גורם נזק עצום למחאה. אם יש סולידריות וערבות הדדית יואילו שלא לחסום כבישים ולא להעניש אנשים", אמר נוביק.

הוא הוסיף "כשאנשים מחליטים את מי הם מענישים במסגרת המחאה זה בעייתי מאוד. בקצה זה מגיע למקרים כמו שריפת הרכב. צריך להדגיש שרוב המחאה לא אלימה ולא צריך לצבוע מחאה בגלל קיצוניים בקצה. יש הרבה אנשים אכפתיים וטוב מאוד שאפשר למחות בישראל".

נוביק לא היסס למתוח ביקורת חריפה על הרטוריקה של מנהיגי המחאה ולומר שהיא פסולה בעיניו. "מי שממקד את כל האש בממשלה ואומר כל הזמן שהיא מפקירה אנשים למותם, בעיני זו אמירה מזעזעת ובעייתית מאוד. היא לא מזעזעת אותנו כי היא נאמרת המון פעמים - אבל מדובר בעלילה".