סגנית ראש ממשלת בריטניה ושרת הדיור, אנג'לה ריינר, הודתה כי לא שילמה את מלוא מס הרכישה בעת שרכשה דירה בקיץ האחרון.

מדובר בסכום של כ-40,000 פאונד, אשר נחסך עקב הצגתה של הדירה כבית מגורים עיקרי.

ריינר טענה כי מדובר בטעות שנגרמה בעקבות ייעוץ משפטי מוטעה. "עשיתי טעות", אמרה, והוסיפה כי תפעל להסדרת התשלום ותשתף פעולה באופן מלא עם רשויות המס.

היא הפנתה את עצמה לבדיקה אצל היועץ האתי העצמאי בקבינט כדי לשלול ניגוד עניינים.

בעוד ראש הממשלה קיר סטארמר הביע בה תמיכה פומבית וציין כי הוא נותן בה אמון, קולות באופוזיציה דורשים את התפטרותה. בטלגרף דווח כי ייתכן שריינר תידרש לשלם גם ריבית וקנס בסך של כ-12,000 פאונד נוספים.

לפי דיווחי כלי תקשורת בבריטניה, עתידה הפוליטי של ריינר תלוי בהכרעת היועץ האתי ובאופן שבו תבחר להתמודד עם המשבר. בינתיים, היא מסרה כי היא דנה בצעדים האפשריים עם משפחתה ולא שללה התפטרות בעתיד.