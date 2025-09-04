ביקורת חריפה על החמאס: "כספינו נשדד - ישרוף האל את הלבבות שלכם, כפי ששרפתם את שלנו" באדיבות מתאם פעולות הממשלה בשטחים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (חמישי) תיעוד בו תושב עזה מותח ביקורת חריפה על חמאס.

בסרטון, סעד אל-מסחאל, מנהל בית ספר לשעבר ברצועה, טוען כי בנו נרצח על ידי חמאס בעת ששימש כעובד במתחמי החלוקה בחאן יונס.

בדבריו האשים אל-מסחאל את חמאס בהפקרת תושבי הרצועה, בגניבת רכושם ובפגיעה חמורה בכבודם. הוא זעק, "אירוע שבו נהרגו 12 צעירים - לאיזה אסלאם שייכים אותם רוצחים ופושעים?!... דם ילדינו קודם, קודם עליכם לחקור את דם ילדינו. כבודנו נפגע, כספי ילדינו נשדדו ונגנבו".

הוא פנה ישירות למנהיגי הפלגים מחוץ לעזה, בהם ח'ליל אל-חיה ומוחמד אל-הינדי, שהיו מעורבים במשא ומתן על עסקה, ואמר כי הם מעדיפים "קרטונים של סיוע" על פני חקירת מותם של הצעירים. לדבריו, "שמחנו לראות את החטופים יוצאים בריאים ושלמים... זהו האסלאם שאני מכיר. לאיזה אסלאם משתייכים אותם רוצחים ופושעים?".

הוא ביקר בחריפות גם את התקשורת המקומית והבינלאומית על שתיקתה. "אני ראיתי את הלשונות שלהם נמתחות יותר משרוכי הנעליים שלהם - כיצד הן השתתקו, נאלמו. ובראשם סוכנויות הידיעות והעיתונות... עד עכשיו עודם אילמים ושותקים בעקבות האירוע בו נהרגו 12 צעירים".

בסיום דבריו פנה גם אל ההמון שלטענתו תקף את עובדי מתחמי החלוקה, ואמר, "ישרוף אלוהים את לבבות האימהות והאבות שלכם כפי ששרפתם את לבבותינו. ואני מתפלל לאל, שתשתו מהכוס שממנה שתו בנינו".

בדבריו של אלוף עליאן נמסר לתושבי הרצועה כי "ארגון הטרור חמאס הוא אויבכם. הוא גוזל את משאביכם, מפיץ שקרים ורומס את זכויותיכם. חמאס משתמש בכם כמגן אנושי כדי לשרת אינטרסים של טרור, אינו מגן על רצועת עזה אלא הורס אותה ואתכם מבפנים. עדות זו חושפת שוב את פניו האמיתיות של ארגון טרור - זה שאינו מהסס לפגוע בכם ובילדיכם".