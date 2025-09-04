אגף כוח האדם בצה"ל, בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר, השיקו כרטיס דיגיטלי חדש למשרתי המילואים - כרטיס "Fighter".

המהלך נועד להוות הוקרה נוספת ללוחמי המילואים, הפועלים במסירות למען ביטחון המדינה, ולחזק גם את משפחותיהם בעורף.

מדובר בגיבוש "מועדון לוחמי מילואים" שיספק שורת הטבות והנחות, תוך הרחבה עתידית של אפשרויות המימוש. בצה"ל ובמשרדי האוצר והביטחון מציינים כי בכוונתם להגדיל בהדרגה את הכדאיות לחברי המועדון, תוך שיתוף פעולה עם עסקים נוספים.

על פי החלטת ממשלה 3004, הכרטיס ניתן למימוש במגוון בתי עסק - מסעדות, הופעות, אטרקציות, תשלום אגרות רישוי ותעודות מזהות, ואף פעילויות משפחתיות כגון משחקיות ובאולינג. תקרת ההטבות עומדת על עד 5,000 ש"ח לכל משרת מילואים.

הזכאות מיועדת למשרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במהלך מלחמת "חרבות ברזל" בשנת 2025, ביחידות שמ"פ המזכות. כלל הזכאים יקבלו הודעה אישית עם קישור למימוש ההטבות באתר המילואים.

ההטבה מתווספת אוטומטית לכרטיס הדיגיטלי שנמסר עם שובר הנופש, וכל ההטבות מופיעות בכרטיס אחד.