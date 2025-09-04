הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון, אישרה להפקדה את תוכנית "השער הדרומי" של משרד הבינוי והשיכון ועיריית צפת.

במסגרת התוכנית יוקמו כ־4,000 יחידות דיור חדשות, המיועדות לאכלס כ־20 אלף תושבים, לצד שטחים לתעסוקה, מסחר, מוסדות ציבור ופארק עירוני רחב ידיים.

הרובע החדש יתפרש מדרום לשכונת רזים ועד לציר כביש 89, ויכלול שדרה מרכזית חדשה שתשמש ככניסה נוספת לעיר. התכנון שם דגש על חיבור אורגני לשכונות הקיימות, עם מדרחוב מסחרי, מרכז תחבורה מודרני, שבילי אופניים ומערכת צירים ירוקים לעידוד הליכה.

תוכנית "השער הדרומי", מהווה נדבך מרכזי בהסכם הגג שנחתם בין משרד הבינוי והשיכון לעיריית צפת, וכעת עולה שלב עם הפקדתה בוועדה המחוזית. הסכם הגג ההיסטורי מבטיח פיתוח מואץ של העיר וכולל הקמת מוסדות חינוך, שדרוג תשתיות תחבורה והרחבת שטחי התעסוקה והמסחר, במטרה למשוך אוכלוסייה חדשה ולחזק את העיר כמרכז אזורי בצפון וכבירת הגליל.

לדברי ישראל סברדלוב, סגן ומ"מ ראש עיריית צפת ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: "מדובר בהתפתחות משמעותית לטובת העיר צפת, עם השלכות לעשרות שנים קדימה. צפת תהפוך למטרופולין של ממש באזור הגליל העליון".

"הפקדת פרויקט 'השער הדרומי' מסמל נקודת מפנה היסטורית בהתפתחותה של צפת, והוא נדבך מרכזי בהסכם הגג שנחתם וכעת עולה שלב", מציין ראש העיר יוסי קקון.

"אנחנו מייצרים לראשונה בעיר רובע מודרני עם מוסדות חינוך, פארקים ומרכזים קהילתיים. השדרה המרכזית החדשה תשפר את התחבורה העירונית ותהפוך את צפת לעיר מתקדמת וצומחת שתמשוך אוכלוסייה חדשה לצד מתן פתרונות דיור בני השגה לתושבים הקיימים".