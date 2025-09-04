האלוף במילואים פולי מרדכי הורחק היום (חמישי) לחודש נוסף מהמו"מ להשבת החטופים, זאת בעקבות החקירה המתנהלת נגדו בפרשת קטארגייט.

הדיון בעניינו, שאמור היה להתקיים היום, בוטל לאחר שמרדכי הסכים לתנאי ההרחקה שהוצגו לו.

במשטרה מציינים כי עילות ההרחקה הן שיבוש הליכי חקירה וסיכון בטחונו של הציבור.

בנוסף, נאסר על מרדכי להיפגש עם מטה השבויים והנעדרים וכן עם גורמי ביטחון המעורבים במו"מ - ניצן אלון, ראש השב"כ לשעבר רונן בר וסגן ראש השב"כ.

מרדכי, שהיה מעורב בעסקים עם קטר, נחשב לדמות מקושרת מאוד באמירות. מאז פרוץ המלחמה, הוא שוהה במילואים במפקדת החטופים, תחת פיקודו של אלוף ניצן אלון.

לפני כמה חודשים דווח כי במערכת הביטחון נבדק הקשר בין מרדכי ליועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך, וכן שותפו העסקי, שהיה בכיר לשעבר במוסד.

במקביל, נחשף כי שותפו הקרוב של מרדכי, הבכיר לשעבר במוסד, חשוד גם הוא בפרשת קטארגייט בעבירות של מגע עם סוכן זר ועבירות נוספות.

"עבודתו של אלוף במיל' מרדכי, שהיה תמיד אמיץ ונקי כפיים, תרמה רבות למאמץ המלחמתי", נמסר מצה"ל. "צה"ל מודה לו על השקעתו ומצפה שימשיך בתרומתו החשובה".