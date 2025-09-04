המשבר שפרץ באור עקיבא סביב איום סגירת בית הספר "שלהבות חב"ד" הוביל להתגייסות ממשלתית רחבה למען הסדרת מוסדות חב"ד ברחבי הארץ.

חמישה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים התברר כי עיריית אור עקיבא מתכוונת לסגור את בית הספר בשל בעיות הסדרה עם משרד החינוך, וכך 80 תלמידים נותרו ללא מסגרת חינוכית.

הורי התלמידים מחו בלשכת ראש העיר וסירבו להתפנות במשך שעות, תוך שהם דורשים פתרון דחוף. העימות, שנמשך עד שהמשטרה הוזעקה למקום, הסתיים רק לאחר שראש העיר התרצה לקיים דיאלוג.

בסופו של דבר נמצא פתרון למוסד הספציפי באור עקיבא, אך המקרה חשף בעיה מערכתית רחבה יותר. בחודשים האחרונים מתרחש מהלך מקיף להסדרה של בתי ספר 'שלהבות חב"ד' ברחבי ישראל, המופעלים על ידי רשת 'אהלי יוסף יצחק'.

המוסדות נפתחו ביוזמה מקומית של מנהלי בתי חב"ד בערים שונות, שנטלו על עצמם במסירות הוצאות של מיליוני שקלים בשנים האחרונות. בתי הספר מיועדים בראש ובראשונה לציבור המבקש חינוך יהודי מסורתי ברוח חב"ד, והם מהווים המשך ישיר לתנופת הפעילות החינוכית של החסידות.

למהלך נרתמו גם גורמים פוליטיים בכירים, כשבמרכזו עומד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהבטיח לעשות כל שביכולתו על מנת להביא להסדרה כוללת ולהבטיח את המשך פועלה של הרשת בהווה ובעתיד.

הישגי המהלך כבר מתחילים להניב פרי. לאחרונה, במסגרת הפעילות המשותפת של שר האוצר ואגודת חסידי חב"ד, קיבל בית הספר 'שלהבות חב"ד' בחולון סמל ממ"ד. ההערכה בחסידות חב"ד היא כי בקרוב יוסדרו מרבית בתי הספר של הרשת.