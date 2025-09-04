בשנת 2024 נכנס לתוקף מסלול חדש במס הכנסה שנקרא עוסק זעיר המערכת הזו נועדה להקל על בעלי עסקים זעירים, אבל היא עדיין חדשה, והרבה שאלות עולות סביב הדרישות, היתרונות והחסרונות שלה. כאן ריכזתי עבורכם את הדברים המרכזיים בצורה פשוטה וברורה.

מהו עוסק זעיר?

זהו מסלול חדש במס הכנסה, שנועד להקל על בעלי עסקים זעירים ולהפחית בירוקרטיה.

מהם היתרונות של עוסק זעיר?

בעיקר שניים:

פטור מהגשת דוח שנתי רגיל ואי־חובה בהצהרת הון .

ניכוי אוטומטי של ‎ 30% מהמחזור כהוצאות, ללא צורך באסמכתאות. (אם בפועל ההוצאות שלכם גבוהות מ־30%, ייתכן שהמסלול הזה לא מתאים לכם) .

מי יכול להיות עוסק זעיר?

עצמאי ללא עובדים שכירים. לא עמותה, לא חברה בע"מ ולא שותפות.

המחזור השנתי המקסימלי - עד ‎120,000 ₪ (נכון לשנת 2025).

מתי אי אפשר להיות עוסק זעיר?

כאשר יותר מ־25% מההכנסות הן מקרובי משפחה .

כאשר מקבלים הכנסות ממי שהיה מעסיק בשנים האחרונות .

בעלים או בני זוג של בעלי חברה בע"מ .

מי שהוכר בעבר כעסק שלא רשם הכנסות .

בעלי הכנסות פסיביות .

מתי לא כדאי לבחור במסלול עוסק זעיר?

כאשר שיעור ההוצאות האמיתיות קרוב או גבוה מ־30% מהמחזור, כי בכל מקרה יותרו רק 30% הוצאות.

כמו כן, יש מקרים שבהם דווקא כדאי להראות רווח גדול יותר: למשל נשים שמתכננות לידה ומעוניינות בדמי לידה גבוהים יותר, או מי שמתכנן לקחת משכנתה וצריך להציג הכנסה גבוהה.

איך מצטרפים לעוסק זעיר?

נכנסים לחשבון האישי במס הכנסה ומצהירים על בחירה במסלול. לעיתים יתבקשו להגיש הצהרת הכנסות מקדימה (דומה לתיאום מס). בסוף השנה יש לחזור על התהליך.

ממתי ניתן כבר להפוך לעוסק זעיר? החל מתחילת שנת 2024.

עוסק זעיר זה כמו עוסק פטור? לא. יש בלבול בגלל שבעבר היה מסלול בשם עוסק זעיר, שהתמזג לעוסק פטור. המסלול הנוכחי חדש ושונה לגמרי.

בישראל קיימות שלוש רשויות מס עיקריות:

מע"מ - גובים 18% כמעט מכל עסקה. רק עוסק פטור פטור מהמס הזה .

ביטוח לאומי - נגבה לפי רווחי העסק .

מס הכנסה - נגבה לפי מדרגות מס. כאן נכנס החידוש: לצד "עוסק רגיל" נוסף מסלול "עוסק זעיר ".

האם עוסק מורשה יכול להיות עוסק זעיר?

כן, עוסק מורשה (הגדרה של מע''מ) יכול להיות עוסק זעיר במס הכנסה במידה והוא עומד בכל הדרישות.

האם עוסק זעיר משלם מסים? כן, בוודאי. המס משולם בסוף השנה לפי סך ההכנסות, ובמקרים מסוימים יידרשו גם מקדמות.

האם עוסק זעיר מחויב להוציא קבלות? כן, חובה להוציא קבלה על כל תקבול, בדיוק כמו כל עסק אחר.

אם אין דוח שנתי רגיל - מה מגישים במקום?

מגישים דיווח מקוצר במערכת האישית ומציינים את סך המחזור. בנוסף, כמה פעמים בשנה יידרש דיווח תחזית הכנסות, כדי לקבוע אם יש לשלם מקדמות.

אפשר בכל זאת להגיש דוח שנתי רגיל?

כן, אפשר. למשל אם צפוי החזר מס.

מתי משלמים את המס?

נכון לעכשיו, בתשלום אחד בסוף השנה, אלא אם יוחלט אחרת על ידי מס הכנסה.

עוסק זעיר וגם שכיר - איך מדווחים?

עושים "תיאום מס", מדווחים על כלל מקורות ההכנסה והמערכת קובעת את שיעור המס הצפוי.

אם אני מרוויחה מעל 120,000 ₪ כשכירה - עדיין אפשר לפתוח עוסק זעיר לעסק צדדי?

כן. הסכום מתייחס רק למחזור העסק, לא לשכר כשכירה.

האם צריך להגיש הצהרת הון?

לא, עוסק זעיר פטור מהצהרת הון.

האם חייבים לשמור קבלות הוצאות?

לא חייבים - 30% מוכרים אוטומטית כהוצאה. ובכל זאת, מומלץ לשמור אסמכתאות לרכישות ציוד או נכסים קבועים, כדי שניתן יהיה להמשיך לנכות אותן אם העסק יגדל ויהפוך לעוסק מורשה.

אם מתפטרים מהעבודה ופותחים עוסק זעיר - שומרים על הזכות לדמי אבטלה?

לא תמיד, וזה תלוי בגובה ההכנסות מהעסק.

נשארו לכם שאלות? אתם מוזמנים לכתוב לי.

סבטלנה מיש יועצת מס מוסמכת. לפרטים נוספים היכנסו Tax-advisor.co.il