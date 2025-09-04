ארגון חוננו, המעניק סיוע משפטי לחיילים, שוטרים ומתיישבים, מדווח כי המחלקה היהודית בשב"כ פעלה נגדו באמצעות איסוף מידע על פעילות הארגון לרבות מידע אישי על המנכ"ל שמואל (זנגי) מידד.

בארגון טוענים כי מדובר בחציית קו אדום ובמקרה ראשון של פעילות השב"כ כנגד ארגון חברה אזרחית וארגון לסיוע משפטי.

באחד המקרים, לדברי הארגון, בכיר בשב"כ התבטא כנגד חוננו בביטוי "בא נוריד אותם". במקרים נוספים, נחקרים בשב"כ שיוצגו בידי עורכי דין מ"חוננו" נשאלו על הארגון, על הייצוג ועל עורכי הדין של הארגון. "מדובר בפרקטיקה פסולה ואסורה, שכן גורמי חקירה לא אמורים לפעול כנגד הייצוג המשפטי בתיק".

חשיפה: בשב"כ החליטו 'להוריד' את ארגון חוננו ללא

מנכ"ל חוננו חשף את הפנייה שקיבל: "התקשרה אלי אישיות מאוד בכירה מתוך המערכת שיש לו דבר מה מאוד חשוב ודחוף לספר לי". מידד הביא עמו את עורך הדין יוסי בן ברוך לפגישה. "הוא אמר 'תשמע, אני יודע, ויש לי את זה ממוסמך, שהשב"כ קיבל החלטה להוריד את חוננו ואותך'", סיפר מידד.

כשמידד שאל האם הכוונה אליו אישית או לארגון, הבכיר הבהיר: "לא, לא. גם אותך אישית". על השאלה באיזו דרך, הגיעה התשובה המטרידה: "בכל דרך".

"הייתי בהלם, נזכרתי במה שהיה לי לפני 25 שנה, כשהקמתי את חוננו. הרבה חברים היו אומרים לי 'אתה לא חושש שהשב"כ יתנכלו לך?', ואני הייתי עונה בקביעות שאשתי אמרה לי לא לפחד. ואני פוחד ממנה הרבה יותר".

למרות האיומים מידד הבהיר את עמדתו: "איומים לא ירתיעו אותנו, אנו נמשיך לסייע בכל כוחנו לחיילים ולאזרחים שנקלעו למצוקה משפטית על רקע המצב הבטחוני".

מהשב"כ לא נתקבלה עד כה תגובה.