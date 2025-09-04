עובדי המועצה הדתית בירושלים פתחו היום (ה') בצעדי מחאה ושיבושים בשירותי המועצה, זאת בעקבות סכסוך עבודה שהוכרז על ידי יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים, דני בונפיל, לפני כשלושה שבועות.

בשלב הראשון של המאבק הוחלט על סגירה מוחלטת של מקוואות הגברים, כך שלא תתאפשר טבילה עד להסדרת הסוגיות מול ההנהלה. באשר למקוואות הנשים, הן נותרו פתוחות, אך הבלניות אינן גובות תשלום מהבאות בשערי המקווה.

לטענת העובדים, הצעדים ננקטים בשל "התעמרות מצד ההנהלה ופגיעה שיטתית בזכויות העובדים". בהודעה משותפת של ועד העובדים וההסתדרות נמסר, "לא ניתן להמשיך במצב שבו מי שמקדישים את חייהם לשירותי הדת נאלצים לסבול מהתעמרות ומהתנהלות פוגענית".

בהסתדרות הדגישו כי יעמדו באופן מלא לצד העובדים ויפעלו כדי להבטיח משא ומתן הוגן ושקוף, "כדי שזכויותיהם של העובדים יכובדו במלואן".