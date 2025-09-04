סגן השר אלמוג כהן התייחס לדיווח על הקשר בין פעיל מחאות השמאל שהצית אתמול פח ורכב בירושלים לבין "אחים לנשק", וקרא להכריז על הארגון כארגון טרור אזרחי. לדבריו, "מתחדד הצורך להכריז עליהם כארגון טרור אזרחי".

במכתבו לפני כחודשיים לשר הביטחון ישראל כ"ץ ומ"מ ראש השב"ב שטח כהן את טענותיו "בנוגע לשימוש הפסול של הארגון המתנהל כארגון גרילה בפרקטיקות צבאיות, שימוש ביכולות שרכשו בשירותם ובהטלת טרור ואימה על אזרחי המדינה, תוך סיכון חיי אדם ופגיעה ברכוש, בכדי לטרפד ממשלה מכהנת לקיים מדיניותה".

מנגד, בארגון "אחים לנשק" דחו את הדברים בתוקף. "נחזור על זה שוב לטובת מהדהדי מכונת הרעל והפייק: הפעילות האקטיביסטית היחידה שארגון אחים לנשק קיים אתמול הייתה משמרת מחאה מול ביתו של השר דרמר שאחראי על השבת החטופים ונכשל כישלון חרוץ".

עוד הוסיפו, "מי שינסה לחבר את הארגון לאירועים אחרים שקרו אמש - יחטוף תביעת דיבה מהסרטים. לא יהיו רחמים מול מהדהדי מכונת הרעל והפייק!".