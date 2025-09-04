בימים שלפני יום הכיפורים תשפ"ו (2025), ינהרו אלפי יהודים אל בתי הכנסת ומרכזי החסד כדי לקיים את מנהג הכפרות - טקס בן מאות שנים שנועד להביא כפרה וברכה לשנה החדשה. אלא שבעידן הדיגיטלי, לצד התרנגול המסתובב מעל הראש בשכונות הירושלמיות ובבני ברק, מתרחב השנה באופן חסר תקדים גם המנהג המקוון: פדיון כפרות בכסף אונליין.

פדיון כפרות: מסורת עתיקה עם פנים חדשות

המנהג לערוך כפרות מוזכר כבר בתקופת הגאונים, וקיבל חיזוק אצל רבותינו הראשונים. במשך דורות יהודים נהגו לקחת תרנגול זכר לגבר ותרנגולת נקבה לאישה, לסובב מעל הראש תוך אמירת נוסח תפילה. לאחר מכן, העוף ניתרם למשפחות נזקקות. עם זאת, כבר מאות שנים קיימת אפשרות אחרת - פדיון בכסף. סכום של 36 ש"ח או יותר מסובבים מעל הראש, ולאחר מכן נתרם לצדקה.

נוסח התפילה בכפרות

בלב הטקס עומדת תפילה מיוחדת, הנאמרת תוך כדי סיבוב התרנגול או סכום הכסף מעל הראש:

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים ושלום".

תפילה קצרה זו מבטאת את בקשת האדם להעביר מעליו את הגזרות הרעות ולזכות בחיים חדשים, מלאים בטוב וברחמים.

כפרות אונליין דרך האינטרנט

בעידן הדיגיטלי, יותר ויותר יהודים בוחרים לקיים את מצוות הכפרות בצורה מקוונת. באתרי חסד ועמותות שונות ניתן לבחור את מספר הנפשות במשפחה, לשלם בלחיצת כפתור באמצעות ביט או כרטיס אשראי, והכסף נתרם מיידית לצדקה.

2025: עלייה חדה בביקוש לעזרה וסיוע

השנה, בעקבות יוקר המחיה והמצב הכלכלי הקשה של משפחות רבות בישראל, מדווחים בארגוני החסד על ביקוש גדול לעזרה וסיוע. התרומות משמשות לרכישת מזון, ביגוד וסיוע לנזקקים - כך שהמנהג אינו נותר בגדר סמל בלבד, אלא מתורגם מיידית לעזרה אמיתית.

המשמעות הרוחנית - כפרה, תשובה וחסד

הרעיון שמאחורי הכפרות פשוט אך עמוק: כל אדם מבקש להעביר מעליו את הגזרות הקשות לשנה החדשה, ולהיכנס ליום הכיפורים זך ונקי. אבל הכפרה אינה רק מיסטית - היא גם מעשית. ברגע שאדם נותן מנכסיו כדי לעזור לעניים, הוא הופך שותף למעשה חסד עצום.

במילים אחרות: אין יום מתאים יותר לערוך בו נתינה גדולה מאשר ערב יום הכיפורים - היום שבו כולנו מתייצבים לדין.

עזרה שמגיעה לשטח

האפשרות לבצע פדיון כפרות אונליין מעניקה מענה מיידי: התרומה מתועלת ישירות לפעילות מרכזי חסד, שמחלקים סלי מזון ומוצרים חיוניים למשפחות לפני החג. בימים האחרונים דווח מעמותות רבות ברחבי הארץ על פניות נואשות ממשפחות שנקלעו למצוקה. "התרומות של פדיון כפרות הן חבל הצלה של ממש", אומרים בארגון. "השנה המצב הכלכלי קשה במיוחד, ואנשים פשוט מחכים לעזרה כדי להכניס אוכל לשולחן החג".