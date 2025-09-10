תמי4, מבית שטראוס מים, משיקה את tami4shabbat - בר מים בעיצוב חדשני לשימוש בשבת, חג ובכל ימות השבוע עם מטהר המים MAZETM המאושר לשימוש 24/7, למים איכותיים וטעימים.

עם בטיחות גבוהה, וללא חשש לחילול שבת. המוצר פותח בליווי הלכתי צמוד של בד"ץ הרב רובין, שהעניק כשרות ואישור שימוש בשבת.

בר המים החדש הינו חלק מהמענה הרחב ששטראוס מים מציעה למגוון הלקוחות, שבא לידי ביטוי בין היתר בהרחבת פרוטפוליו פתרונות המים של שטראוס מים, כניסה לקטגוריות חדשות וצומחות בשוק פתרונות השתייה והרחבת מגוון המכשירים, ביניהם: tami4tap ,tami4amiad, הרחבת קטגוריית המים המוגזים עם tami4edge+bubble, תמי4 מיני (חם/קר) ועוד.

לכל הפרטים על מים מושלמים לשבת המושלמת - תמי4 שבת החדש לחצו כאן

ליווי של בד"צ מהדרין הרב רובין

tami4shabbat הוא בר מים עם חותמת כשרות המוטבעת על בר המים שמבטיחה עמידה בכל הדרישות ההלכתיות המחמירות. המכשיר מציע הפרדה מוחלטת בין מים חמים לקרים, ובין מצב שבת לימי חול, עם מטהר מים ייחודי שאינו מחלל שבת.

הרב יצחק וינברג, מצוות הפיתוח סיפר "אנחנו עובדים על המוצר כבר מספר שנים, המהנדסים למדו מה זה כלי ראשון ומהו כלי שני. פיתחנו סנן ייחודי שמותר לכל הדעות לשימוש בשבת - כולל הפסיקות המחמירות ביותר".

תהליך הייצור כולו, במפעל בסין, נעשה סביב שמירת שבת כהלכתה. העובדים הסינים עבדו רק עד כניסת השבת בירושלים ומיציאתה. כך גם המכשיר מעודכן בזמני כניסת ויציאת השבת ל-25 השנים הקרובות ונכנס למצב שבת באופן אוטומטי.

נוחות ובטיחות מרבית

בימי חול בר המים מופעל בלחיצת כפתורים, ולפני כניסת השבת הוא עובר באופן אוטומטי או באופן ידני למצב שבת, במצב זה, כל הכפתורים נכבים ולא פועלים ועל הצג מופיע הכיתוב "שבת שלום". הפעלת המים בשבת נעשית באמצעות ידית מכנית, המבטיחה שימוש פשוט ובטיחותי, גם עבור ילדים.

מיכל המים החמים, בנפח של כ-6.5 ליטר, הגדול ביותר בקטגוריה, מספק כ־40 כוסות של מים חמים לאורך כל השבת, בבטיחות ובנוחות מרבית. בנוסף, בבר המים ישנו מדיד מים המציג את כמות המים החמים שנותרה לשימוש בשבת. המים הקרים זמינים ללא הגבלה באמצעות רוטינת קירור ייעודית לשבת שדואגת לקירור המים הקרים במהלך שבת וחג, (יכולת המדמה פעילות קירור של מקרר) המערכת עובדת בצורה קבועה ללא קשר לשימוש ע"י הלקוח.

בר מים מעוצב עם טכנולוגיה חדשנית

בר המים מעוצב ומגיע בצבעים שחור או לבן ומשתלב בכל מטבח. tami4shabbat מצויד במטהר מים ייחודי השומר על איכות וטעם המים המוכרים של תמי4. גם בשבת. מכשיר השבת פונה למעל מיליון בתי אב בישראל, כאשר חצי מהם מהציבור הדתי והחרדי, וכן לישיבות, מוסדות ציבוריים, בתי כנסת ובתי חולים. בר המים מהווה פתרון בטיחותי שמייתר את הצורך בהרמת מיחמים כבדים, ובעל יתרונות סביבתיים היות ומיתר את הצורך בבקבוקי מים חד-פעמיים.

שי באב"ד, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס, מדגיש כי "עם השקת tami4shabbat אנחנו מציגים לראשונה חיבור ייחודי בין טכנולוגיה מתקדמת לכשרות - פתרון שיאפשר לציבור שומרי השבת ליהנות מיתרונות תמי4 גם בשבת ובחג, בלי להתפשר על כשרות, בטיחות או טעם. ההשקה הזו היא חלק ממהלך רחב של השקות וחדשנות שילווה אותנו בחודשים הקרובים, ובמרכזו סדרת מוצרים חדשים ומתקדמים. שטראוס יודעת לפתח פתרונות שמעצבים מחדש קטגוריות שלמות; לשלב טכנולוגיה, בריאות ואיכות חיים, ולהנגיש אותם למיליוני לקוחות בישראל ובעולם".

"כמי שגדל בבית דתי", הוסיף באב"ד, "אני יודע עד כמה חשוב לציבור רחב בישראל ובכל העולם ליהנות מנוחות וחדשנות - מבלי להתפשר על שמירת שבת. זה חלום שהפך למציאות".

אסתי כרמלי, מנכ"לית שטראוס מים, מוסיפה "בהרחבת פרוטפוליו המכשירים שלנו והמעבר למודל multi product שטראוס מים מחויבת להציע פתרונות שתייה מתקדמים ומגוונים למגוון רחב של קהלים וצרכים אנו שואפים להעניק לכל לקוח את המוצר המתאים ביותר עבורו, תוך שמירה על איכות גבוהה וחדשנות מתמדת. tami4shabbat הוא פרי פיתוח מורכב, בתקופה מאתגרת, שנעשה בליווי צמוד של בד"ץ הרב רובין, כדי להעניק לכלל האוכלוסייה ובתוכם לציבור שומרי השבת את חוויית המים המושלמת-, בלי להתפשר על כשרות, בטיחות או טעם המים".

