פעוט בן שלוש נמצא בצהריים (חמישי) כשהוא מחוסר הכרה לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ברחוב מאיר יערי בבאר שבע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום, ביצעו פעולות החייאה ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה. מצבו של הילד מוגדר אנוש.

חובשי רפואת החירום של מד"א, יאיר רוזוליו ואדיר נזרי, סיפרו, "קיבלנו דיווח על ילד ששהה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו למקום במהירות וסיפרו לנו שהוציאו את הילד מהרכב לאחר ששהה בו זמן רב".

הם סיפרו כי "מיד התחלנו בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, מתן תרופות וקירור, תוך כדי שאנחנו מעלים אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ומפנים אותו לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".