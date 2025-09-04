דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, חשף תמונות חדשות ממנהרות חמאס ברפיח.

התמונות, כך נמסר, נתפסו במפקדה שנחשפה מתחת לבית החולים האירופי במאי האחרון, ובה חוסלו מפקד חמאס מוחמד שבאנה והבכיר מוחמד סנוואר.

בין התמונות נראים שבאנה ובכירים נוספים בארגון, בהם מחדי כוארע, כשהם סועדים סעודת רמדאן מפוארת. אדרעי הדגיש כי בזמן שתושבי הרצועה נאלצו לשבור את צום הרמדאן עם פירורי מזון, מנהיגי חמאס חגגו בארוחות עשירות.

עוד נחשפו צילומים נוספים מהשנה האחרונה, בהם נראית כמות גדולה של מנות אוכל מגוונות שסופקו למשפחתו של שבאנה במהלך הלחימה.

לדברי אדרעי, "ביד אחת חמאס מנהלת קמפיין על רעב ברצועה, וביד השנייה שודדת מזון כדי להאכיל את מנהיגיה. התמונות אינן משקרות".

על האש בעזה צילום: דובר צה"ל

האוכל שהיה למפקדי חמאס צילום: דובר צה"ל