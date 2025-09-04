ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל בלשכתו בירושלים את קלמן סלאי, נשיא הקרן ההונגרי למאבק באנטישמיות.

הפגישה התמקדה בהרחבת המאבק נגד האנטישמיות לרחבי העולם, בעיקר לאור העלייה החדה במעשי שנאה נגד יהודים מאז התקפת חמאס ב-7 באוקטובר. בפגישה הציג סלאי את מערכת הניטור הייחודית שפיתחה הקרן, הנועדת לזהות תכנים אנטישמיים המופיעים ברשתות החברתיות ולדווח עליהם לשלטונות.

לדבריו, מניסיון השנים האחרונות עולה כי חלק ניכר מהשיח האנטישמי המלא בשנאה מערער על עצם קיומה של ישראל או מנסה להצדיק את הטרור של חמאס. המערכת הייחודית, שפותחה בידי מומחים מובילים, הוכנסה לפעילות גם במדינות אחרות באירופה כמו גרמניה ואוסטריה.

סלאי הביע תקווה שבשנה הקרובה היא תוכנס לרוב מדינות האיחוד האירופי. כמו כן הרחיב על תוכנית הסיוע של הקרן לקורבנות פעילות אנטישמית, הכוללת מתן מענה ותמיכה משפטית, נפשית וביטחונית.

בכירים בקהילה היהודית בהונגריה ציינו כי הפגישה קיבלה משמעות מיוחדת, שכן ישראל סבורה שחשוב להילחם בתופעת האנטישמיות בזירה הבינלאומית גם בשלבים האחרונים של המלחמה.

סלאי, שנפגש עם נתניהו גם ב-2020, הזכיר כי הארגון "פעולה והגנה" הוקם על ידי 'קהילת שומרי תורה בהונגריה' ביוזמת הרב הראשי שלמה כובש, וזוכה לתמיכה ולשיתופי פעולה עם הממשלה ועם קהילות יהודיות נוספות בהונגריה.

הוא גם הציג את תוכנית החינוך של הקרן ותכניות הטלוויזיה שלה, המגיעות לשני מיליון בתים בהונגריה ומשדרות תכנים על יהדות, רוחניות וישראל.