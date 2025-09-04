הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, שוחח עם הרב גיא אלאלוף והסביר את שורשי המחלוקת ההלכתית סביב שאלת התכלת בציצית. בשיחה הבהיר הרב בר כי הוא עצמו לובש תכלת.

"אני נכד של מי שהמציא את התכלת, רבי גרשון חנוך הניך ליינר, האדמו"ר מראדזין", אמר הרב בר, "ואני אומר לך: יש פה ויכוח בין גדולי ישראל, למעשה. רבי נתן אומר בשם רבי נחמן מברסלב: לקראת הגאולה יתגלה התכלת. יכול להיות שהתכלת לא הייתה אז. האדמו"ר מראדזין כותב שהתורה לא אמרה שהתכלת היא מסוג מסוים אלא ייתכן מאוד שהתורה לא הקפידה על סוג מסוים, אלא שיהיה חי במים ובלבד שלא יהיה מן הצומח".

הוא הדגיש כי "הרבה מאוד מגדולי ישראל הניחו את התכלת". בהמשך השיחה שיתף בסיפור ששמע: "סיפר לי סגן ראש עיריית פתח תקווה שהוא הלך לבקר את רבה של רחובות רבי צבי יהודה מלצר והיה לו תכלת. אמר לו: ''אתה בן של הרב איסר זלמן מלצר', הוא נימק לו שקרא את הספרים והשתכנע. יותר מכך, הוא עלה לאביו לירושלים לרב איסר זלמן מלצר ושאל אותו מה הוא אומר על כך, ענה לו הרב איסר: גם אני קראתי והשתכנעתי, 'אם אני בגילי אתחיל ללבוש תכלת זה לנהל מלחמה. אתה צעיר - תצא למלחמה".