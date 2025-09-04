בג"ץ דחה היום פה אחד עתירה שהגישה התאחדות הסטודנטים לפני מספר חודשים, ובה דרישה לבטל את תקצוב תלמידי הישיבות, כולל אלו שטרם קיבלו צווי גיוס ואינם בגיל גיוס על פי חוק.

העתירה נדחתה בשל כשלים בהגשתה, אך נשיא העליון השופט יצחק עמית רמז לעותרים שהם יכולים להגיש עתירה מתוקנת.

העותרים טענו כי קיים תעדוף מפלה של תלמידי ישיבה בהשוואה לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

בעתירה נדרש בג"ץ להורות על ביטול תקצוב הישיבות בגין התלמידים שאינם חייבי גיוס, בטענה שמלגות לבחורי הישיבות והאברכים מועברות למוסדות בהם הם לומדים, והתקציב מהווה בפועל "מעקף" על האיסור לתקצב בני ישיבות החייבים בגיוס.

בנוסף לדרישה לביטול תקציבים של מאות מיליוני שקלים שהועברו למוסדות תורניים, דרשו העותרים מבג"ץ לקבוע שעל הממשלה להקים מנגנון פיקוח שיוודא להיכן מועברים כספי התמיכה במוסדות התורניים. בהיעדר מנגנון פיקוח כזה דרשו העותרים לקבל צו המונע העברת כספים למוסדות תורניים.

נציגי הממשלה השיבו לטענות והבהירו כי התמיכה במוסדות תורניים מהווה "יישום מדיניות כלכלית-חברתית של הממשלה המצויה בלב סמכותה ושיקול דעתה". הם הוסיפו כי התמיכה ניתנת לפי אמות מידה שנקבעו במבחני התמיכה ובהתאם לדין. לטענת ההפליה ביחס לסטודנטים השיבה הממשלה כי "מוסדות תורניים ומוסדות להשכלה גבוהה אינם שייכים לאותה קבוצת שוויון".

נציג הממשלה הבהיר עוד כי הפיקוח הקיים שמפעיל משרד החינוך הוא הולם ונעשה בהתאם לדין. הוא הדגיש כי המוסדות התורניים רשאים להעביר מלגות מתוך כספי התמיכה, בהיותן הוצאה הכרוכה באופן ישיר בהפעלת המוסד, וכי אין לראות בהעברת המלגות שימוש אסור.

בית המשפט נימק את החלטתו לדחות העתירה בכך שהיא "לוקה בכוללניות באופן שאינו מאפשר בירור יעיל וראוי של הטענות והסעדים הכלולים בה".

השופטים ציינו כי העתירה כוללת שורה ארוכה של סעדים שאין ביניהם זיקה עניינית, המכוונים למשרדי ממשלה שונים ולרשויות מדינה שונות, וכי כל אחד מהסעדים מבוסס על טענות שונות הדורשות תשתית עובדתית ומשפטית מעמיקה שאינה קיימת בעתירה.

השופט יצחק עמית, שכתב את פסק הדין, רמז באופן ברור לעותרים שחרף העובדה שהגישו עתירה שאינה מגובשת כראוי, הוא סבור שיש מקום לדון בחלק מסעיפי העתירה. הוא ייעץ לעותרים להגיש שוב עתירה מתוקנת ולא הטיל עליהם הוצאות משפט.

"אין בדברינו כדי לגרוע מחשיבותם של חלק מהנושאים שהועלו בעתירה", כתב עמית, והוסיף כי הגשת עתירה חדשה בנדון טעונה מיצוי הליכים כדין.