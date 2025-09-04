האדמו"ר מבעלזא שוחרר היום (חמישי) מבית החולים הדסה להמשך החלמה במעונו בקרית בעלזא בירושלים, לאחר שבוע של אשפוז בעקבות ניתוח אורטופדי ברגלו.

הניתוח, שבוצע השבוע, הסתיים בהצלחה לדברי הרופאים המטפלים. הרבי מבעלזא צפוי להמשיך את תקופת ההחלמה במעונו הפרטי תחת השגחה רפואית.

הרבי סבל משבר ברגלו לאחר שמעד בשבועות האחרונים. בעצת הרופאים הוחלט כי יש צורך בניתוח אורטופדי על מנת לתקן את הפגיעה. הציבור החרדי מרחבי העולם התגייס לתפילה להחלמתו.

חרף השחרור, גבאי האדמו"ר מבקשים להמשיך בתפילות לרפואתו לטובת החלמתו המלאה. שמו לתפילה: רבי ישכר דב בן מרים.