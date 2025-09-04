בשיחה עם נשיא רוסיה שדלפה, במכוון או לא, לתקשורת, סיפר מנהיג סין, שי ג'ינפינג, כי ארצו מובילה תכנית להארכת חיים עד גיל 150 וזאת על בסיס השתלות איברים. הדברים מעוררים חשד כבד שהאיברים המושתלים הללו מגיעים מאסירים.

עמית אלעזר, פרשן לענייני סין, מתייחס בראיון לערוץ 7 לחשש העולה מהדברים ומציין בפתח דבריו את העובדה שדווקא הנציג הסיני במפגש היה זה שהעלה את הסוגיה, כאשר בעבר נציג סין הודה שהרוב הגדול של האיברים המושתלים מגיע מאסירים שנידונו למוות.

עוד הוא מציין את המעצרים והמאסרים ההמוניים של מתרגלי פאלון גונג בידי המשטר הסיני והעברתם למחנות מאסר, ובעקבות כך האשמות חמורות שמופנות למשטר הסיני ככזה המשתמש באסירים אלה לצורכי השתלות. כאשר המשטר עצמו מודה בכך שהאיברים נקצרים מאסירים שנידונו למוות וכאשר אין שקיפות ציבורית לגבי המתרחש בתעשיית הרפואה הסינית, החשד עולה ומתחזק.

בדבריו מזכיר אלעזר את ההאשמות שהוטחו מרחבי העולם כלפי סין ולפיהן אדם הזקוק להשתלה יכול להזמין איבר במועד מסוים ולקבל אותו מבלי להידרש להמתין בתור כלשהו, מה שמוכיח לכאורה על קיומו של מעין "בנק איברים" הנתון לשימוש של השלטון. כזכור, לאחר דיונים רבים בכנסת ישראל הוחלט לאסור שימוש בכספי ביטוח לאומי לטובת נסיעה לסין לצורכי השתלה רפואית.

לטעמו של אלעזר מדובר בסוג חדש של פאשיזם ולא לשווא התקיימה שיחה שכזו במפגש בין נשיאי רוסיה, צפון קוריאה וסין. "כל אלה יכולים לגרום לנו כיהודים וכבני אדם לחוש דאגה גדולה מבחינה מוסרית ואתית ברמת האזרח וברמת חיי אדם".

עוד שאלנו את עמית אלעזר אודות עצם הדלפתה של השיחה בין המנהיגים דרך תקשורת הנשלטת במלואה על ידי המשטר הסיני באופן שאינו מאפשר הדלפת חומרים שהמשטר אינו מעוניין בהם. להערכתו המנהיגות הסינית לא שיערה שהמשפטים שנאמרו יעוררו שיח אודות מוסריותו של תהליך הארכת החיים, אלא ראו בהם ביטוי ליכולת הטכנולוגית והרפואית המתקדמת של סין.

בהקשר זה הוא מוסיף ומציין את מה שמוגדר בפיו כהתפעלות של התקשורת המערבית והישראלית מהטכנולוגיה הסינית, בעוד מה שלא מדובר הוא בידי מי נתונה הטכנולוגיה הזו והאם היא פותחה בדרכים מוסריות. "קידמה טכנולוגית לא מעידה על קידמה מוסרית", הוא מסכם.