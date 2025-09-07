האם תצאו עם מישהו שגר אצל ההורים? איך אתם מרגישים כשאומרים לכם באירוע משפחתי "בקרוב אצלך"? השאלות הללו חושפות את האופן שבו ההיסטוריה שלנו משפיעה על היכולת שלנו לבנות זוגיות בריאה.

לכל בני האדם יש שני צרכים מתנגשים: הצורך באינטימיות - להיות בקשר עם אנשים שיאהבו אותנו, והצורך באותנטיות - להיות מי שאנחנו באמת. רוב האנשים תקועים בין שני קצוות הרסניים: לוותר על עצמם למען הקשר (להפוך ל"מסכנים"), או לוותר על הקשר כדי להיות אותנטיים (לברוח מהמשפחה ומקשרים).

שתי הגישות הרסות את היכולת לבנות זוגיות בריאה.

מובחנות: לעשות גם וגם

הפתרון נקרא "מובחנות" - היכולת להיות גם בקשר וגם אותנטי. להישאר נאמן לעצמנו, לרגשות שלנו, לערכים שלנו, גם בקשר קרוב ומשמעותי.

דמיינו שמבקשים מכם לוותר על החדר שלכם באירוע משפחתי. אדם מובחן יגיד: "אימא יקרה, אני מבינה שאת רוצה שיהיה טוב לאחיינים, אבל אני צריכה את החדר לעצמי. זה לא פשוט לי להיות פה כשכולם נשואים."

זה לא להיות תוקפני - זה להיות בקשר תוך שמירה על עצמכם.

אדם מובחן לא בורח מהעבר ולא מכחיש אותו. הוא אומר לעצמו: "כן, עברתי דברים קשים. אבל הם לא מגדירים אותי - הם לימדו אותי ועשו אותי למי שאני היום."

אפשר אפילו להגיד "תודה" להיסטוריה - לכל הזוגיות שלא הצליחו שלימדו מה אתם כן רוצים, למשפחה הלא מושלמת שגידלה אתכם לעצמאות.

איך מפתחים מובחנות למעשה

תרגיל תודה: כתבו מכתב תודה לחוויה שפגעה בכם - על מה שלימדה אתכם. זה לא מצדיק את הפגיעה, אלא משחרר אתכם ממנה.

תרגיל איזון: במצב מתוח, שאלו: "איך אני יכול לכבד גם את הקשר וגם את עצמי?"

הקשבה פנימית: לפני מצב מאתגר שאלו: "מה אני באמת מרגיש וצריך?"

אנחנו לא צריכים לברוח מההיסטוריה כדי לבנות עתיד טוב. המפתח הוא להגיד תודה לכל מה שהיה, ללמוד ממנו, אבל לא לתת לו לשלוט בנו היום. כשאנחנו מובחנים, אנחנו מגיעים לדייטים כאנשים שגדלו ולמדו - עם כל החוכמה אבל בלי המטען הכבד. זה מה שמושך זוגיות בריאה ובוגרת.

הכתבה בשיתוף עם פרוייקט 252: אימון, ליווי והדרכה למציאת זוגיות.