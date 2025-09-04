פעילות חטיבת 'ההרים' בציון שנה להקמתה דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (חמישי) תיעודים חדשים מפעילות חטיבת ההרים (810), המציינת שנה להקמתה.

החטיבה פרוסה בהגנה מהמרחב הלבנוני של הר דב ועד לכתר החרמון שבגבול הסורי. במהלך השנה האחרונה השלימו כוחות החטיבה עשרות מבצעים במקביל בשתי הגזרות.

במבצע "חיצי הצפון" בגזרת הר דב, הושמדו תשתיות צבאיות של האויב, בהן תוואים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים.

במבצע נוסף, "חיצי הבשן", הובילו כוחות החטיבה את מהלך כניסת צה"ל לכתר החרמון שבגבול סוריה. מאז, ממשיכה החטיבה בפעילות מבצעית ובהגנה במרחב.

בצה"ל מסכמים כי חטיבת ההרים פועלת באופן יזום בשתי הגזרות, תוך פגיעה בתשתיות טרור המהוות איום - במטרה להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל.

צילום: דובר צה"ל

