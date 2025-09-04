שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש עם נשיאות המגזר העסקי בראשות דובי אמיתי ויושבי ראש האיגודים, כחלק מההיערכות לגיבוש תקציב המדינה לשנת 2026. בפגישה השתתף גם מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ'.

במפגש דנו הצדדים בצעדים ובתכניות לעידוד צמיחה ולהבטחת תשתית יציבה לעסקים ולמשק כולו.

במהלך הדיון אמר סמוטריץ': "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המיסים".

לדבריו, יש הכרח להוריד את הלחץ מהמשק. הוא הדגיש כי עצמאות נגיד בנק ישראל קריטית, אך "הנגיד אחראי על המדיניות המוניטרית ואני על הפיסקאלית".

בהתייחסות לבנקים אמר השר, "אני נחוש לגוון את מקורות ההון. גם לכם המגזר העסקי זו דרמה. אתם מכירים את הרפורמה שאנחנו עושים בפיקדונות. נגישות לכסף זול לשחקנים שיצרו תחרות על הבנקים, בעיני זו רפורמה שסוגרת את המעגל. אני מקווה שנצליח להרגיל גם את האזרחים להשתחרר מהדביקות לבנק ולחפש את האלטרנטיבות, אבל גם לכם לעסקים ולמשקי הבית תהיה נגישות הרבה יותר משמעותית. כמות האשראי תגדל, מחיר האשראי ירד, והתוצאה תביא לירידת מחירים".

עוד ציין סמוטריץ' כי השינויים צפויים להגדיל את כמות האשראי ולהוזיל את מחירו, וכי התוצאה תהיה ירידת מחירים הן לעסקים והן למשקי הבית.