מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני, אחד ממעצבי האופנה החשובים והמפורסמים ביותר בהיסטוריה, הלך לעולמו בגיל 91.

ארמני ייסד ב-1975 חברת אופנה הנושאת את שמו עם הון עצמי של כ-10,000 דולרים. החברה החלה בייצור בגדי גברים ורק לאחר מכן נכנסה גם לשוק אופנת הנשים.

בשנות האלפיים החלה החברה לפעול כמותג אופנה יוקרתי יותר ובהמשך גם פתחה קווי ייצור למוצרי עיצוב, קוסמטיקה, בשמים, מוצרי עיצוב פנים, תכשיטים, משקפיים ושעונים. כיום נאמדות הכנסות החברה בסכום של כ-2.3 מיליארד אירו בשנה.

ארמני גם היה מעצב מבוקש בעולם התרבות ועיצב תלבושות רבות לסרטי קולנוע ובסך הכל ליותר מ-100 סרטים שיצאו בארה"ב.