יחיעם בדיחי, סמנכ"ל השיווק של חברת "בתי אמנה", מספר כיצד החברה שמאחוריה 50 שנות בנייה בהתיישבות, מתאימה את עצמה לדור הנוכחי ולדרישות שלו.

"האידאולוגיה לא השתנה ואנחנו רוצים ליישב את ארץ ישראל. לצד זה, הדור שרוכש היום בתים רוצה התיישבות עם סטייל. המפרט הרבה יותר עשיר, סטנדרט הבנייה גבוה יותר, ולקוח שמצטרף אלינו מלווה לאורך כל הדרך ויודעים לפעמים להתאים לו את היישוב לפי הקהילה שמתאימה לו. אנחנו גם מיישבים וגם בונים בתים ברמה הכי גבוהה", מציין בדיחי.

פריסת הפרויקטים רחבה מאוד והליווי אישי לאורך כל תהליך הרכישה והיישוב. "אנחנו בונים מצפון השומרון ועד דרום הר חברון. יש לנו פרוייקטים עם בתים מהממים. לקוח לא מקבל רק בית אלא את הכל מסביב. אנחנו מלווים אותו מהשלב שהוא פונה אלינו ומתעניין, לאורך כל הדרך, מסירת המפתח, קביעת מזוזה, וכמובן אם יש בעיה שצריך לטפל בה. זו חברה יזמית יציבה, ותיקה, עם 50 שנות ניסיון ואתה יודע שתקבל פרוייקט ברמה הטובה ביותר. אנחנו בונים כמובן, לא רק את הבתים, אלא את כל מה שצריך מסביב - מתקני ספורט, גינות - וכל מה שנדרש".

בדיחי מספר שהחברות שהצטרפו עם השנים לבנות את ההתיישבות ביו"ש לא פגעו באמנה אלא להיפך - רק הגבירו את העשייה ההתיישבותית. "בסוף הכל החוזר למטרה הראשונה - אמנה מובילה את החזון של ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה מכניס אותנו לתחרות, זה מכניס אטרקטיביות ומחייב את כולנו לסטנדרט גבוה. הלוואי שירבו היזמים שיבנו ביהודה ושומרון".