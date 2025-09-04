בעיתון "הארץ" יוצאים נגד תוכנית הריבונות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. העיתונאית עמירה הס כתבה במאמר מרכזי בעיתון כי סמוטריץ' ידוע כמי שמשיג את מטרותיו.

"בכעשרים שנות פעילותו הפוליטית הוכיח בצלאל סמוטריץ' שהוא מוכוון מטרה ובעל יכולת גבוהה לממש את כוונותיו. ממאבקו נגד ההתנתקות, דרך עמידתו בראש ארגון הימין 'רגבים' ועד מינויו לשר האחראי להתנחלויות, הראשון שאמר בגלוי כבר ב־7 באוקטובר 2023 כי שחרור החטופים אינו הדבר הראשון במעלה - רבות מעמדותיו הפכו למדיניות ממשלתית", כתבה הס והדגישה "לכן יש להתייחס במלוא הרצינות לתוכנית שעליה הכריז סמוטריץ' אתמול במסיבת עיתונאים עם בכירי הממסד המתנחלי: סיפוח רשמי של 82% משטח הגדה המערבית".

הס הוסיפה "זה אינו טריק בחירות או דאגה מהסקרים. זוהי משנה סדורה. לדברי סמוטריץ', הוא ומנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון - הגוף הממשלתי החדש שיצר במיוחד למטרת הסיפוח - עמלו בחודשים האחרונים על שרטוט מפות הריבונות. הסיפוח יהיה של שטח ולא של בני אדם. לפלסטינים מוקצות לפי אותה מפה שש מובלעות צבועות בצהוב, מנותקות זו מזו (הערים חברון, רמאללה, יריחו, שכם, טולכרם וג'נין). אלו שטחי המחיה שבהם יורשו הפלסטינים לנהל את עצמם. כך, אמר סמוטריץ' בלי להניד עפעף, גם יישמר "רוב יהודי מובהק במדינת ישראל יהודית-דמוקרטית".

השבוע במסיבת עיתונאים שקיים יחד עם ראשי הרשויות ביש"ע הציג סמוטריץ' את תוכניתו להחלת ריבונות ביו"ש. במסגרת התוכנית תחיל מדינת ישראל את הריבונות על לא פחות מ-82% משטח יהודה ושומרון, כולל שטחים פתוחים שהוגדרו כשטחי B בהסכם אוסלו.

על פי התוכנית מדינת ישראל תחיל ריבונות על פי העיקרון של "מקסימום שטח, מינימום ערבים" במה שיהווה למעשה מכת מוות לרעיון המדינה הפלסטינית וביטול של הסכמי אוסלו.