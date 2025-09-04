כנס הנדל"ן השנתי של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "זמורה" בשיתוף המרכז האקדמי פרס התקיים היום (ה'), תחת הכותרת "ממשבר לצמיחה: אתגרי שוק הנדל"ן בצל המלחמה".

הכנס נערך בקמפוס המרכז האקדמי ברחובות, בהשתתפות בכירים ממשרדי ממשלה, ראשות מקרקעי ישראל, מערכת התכנון וענף הבנייה.

בין הדוברים המרכזיים: השר האחראי על שיקום הדרום והצפון זאב אלקין, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, מנהל רמ"י ינקי קוינט, מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ, ראש עיריית רחובות מתן דיל ואנשי עסקים בכירים.

במהלך הכנס נשא דברים ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, והתייחס ישירות לביקורת כלפי רמ"י כגורם המעכב ירידת מחירים בשוק. לדבריו, "אין באמת משבר דיור. יש יותר דירות ממשקי בית. רק בתל אביב יש כיום 20 אלף דירות שלא נמכרו. בסך הכול יש בין 81 ל-82 אלף יחידות דיור לא מכורות".

קוינט הציג נתונים לפיהם הירידה הצפויה במחירי הדיור נעצרה בעקבות המלחמה, אולם "כבר עכשיו ניתן לראות ירידה של מעל ל-1% במחירים". הוא האשים את הקבלנים בכך שאינם מורידים מחירים בהתאם לירידה בביקוש: "הקבלנים צריכים להוריד מחירים אם הם רוצים למכור. יש להם לאן לרדת".

לדבריו, על אף עליית הריבית והתייקרות תשומות הבנייה, בוצעו הרחבות תכנוניות רבות וצעדים לחיזוק מרכזי תעסוקה בפריפריה. "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מנהלת תקומה ומקדמים מהלכים שיבטיחו שיקום ארוך טווח, כולל התאמת פתרונות ייחודיים גם למושבים בצפון", אמר.

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן התייחסה לאתגר השילוב בין פיתוח לבירוא שטחים פתוחים: "אני נלחמת לשמר את הטבע העירוני. השקנו תוכנית של 94 מיליון ש"ח בחבל תקומה, ומתנגדת להסטת כספים מהקרן לשטחים פתוחים".

השר זאב אלקין סקר את היקפי ההשקעה בשיקום הדרום והצפון, שהגיעו, לדבריו, לכ-18 מיליארד ש"ח בדרום ו-12 מיליארד ש"ח בצפון: "הצמיחה ניכרת - בעוטף נרשמה עלייה של 2,000 תלמידים לעומת השנה שעברה".

מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תקף את הביורוקרטיה שמובילה לעיכובים בקבלת היתרי בנייה: "המצב בלתי נסבל. אגף התקציבים באוצר תוקע פרויקטים ומסרב לשאת באחריות. יש צורך דחוף לצמצם את כמות האישורים".

בהמשך הכנס התנהל עימות בין נשיא התאחדות הקבלנים לשעבר ראול סרוגו לבין היזם יגאל דמרי. סרוגו טען כי הממשלה "זנחה את תחום התשתיות" והזהיר מהתפוצצות מחירים. דמרי השיב: "יש צמיחה אדירה בפריפריה - המחירים באופקים ונתיבות עלו ב-50%".

במושב אחרון דיבר מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ על תביעות נזקים ממלחמת חרבות ברזל וציין כי "12 ימים בלבד הביאו ל-54 אלף תביעות - מדובר באירוע בסדר גודל לאומי". לדבריו, יש לקדם חקיקה שתאפשר קידום התחדשות עירונית מהירה בבניינים שנפגעו מהטילים.

ד"ר רחל שלום גילה, ראש התוכנית לשמאות במכללה האקדמית גליל מערבי, קראה לפישוט חוק התכנון והבנייה: "משך הזמן הממוצע להיתר בנייה בישראל הוא שנה עד שנתיים - פי כמה ממדינות מתקדמות. זו בעיה שדורשת טיפול שורש".