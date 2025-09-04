שלושה חודשים לאחר שדווח על מותו של ילד פלסטיני בן 8 מירי כוחות צה"ל ברצועת עזה, התברר היום (חמישי) כי הילד - ששמו האמיתי עבדול רחים מוחמד חמדנה - חי ובריא.

לפי דיווח שפורסם ברשת FOX News, עבדול הסתתר עם אימו מאז התפשט הסיפור, עד שהשניים עזבו את הרצועה והחלו את חייהם מחדש במדינה אחרת.

הסיפור, שנפוץ ברחבי העולם תחת שמו הבדוי "עמיר", עורר סערה תקשורתית ופוליטית בעקבות עדות מפוברקת של עובד לשעבר בקרן הסיוע GHF, טוני אגילר. זה טען כי היה עד ל"מותו" של הילד בעת חלוקת סיוע ברצועה, ואף הציג תיעוד לכאורה ממצלמת גוף שתיאר כ"הוכחה".

בהמשך התברר כי האינטראקציה היחידה של אגילר עם הילד הייתה קצרה, לא אישית, ומתועדת באמירה מזלזלת: "לך הביתה". התיעוד כולו סתר את גרסתו, ולמרות זאת - דבריו הפיקטיביים זכו לתהודה רחבה בכלי תקשורת, ברשתות החברתיות ואף בקרב נבחרי ציבור.

הילד אותר תחילה אצל קרובי משפחתו ובהמשך עם אמו. זהותו אומתה באמצעות מספר שיטות, לרבות נתונים ביומטריים והתאמת בגדים מתיעוד יום האירוע. לפי מנכ"ל GHF, ג'ון אקרי, "הצלחנו לאתר את עבדול והוא כעת בטוח. זו תוצאה של אמון עמוק שבנינו עם תושבי עזה".

עוד הוסיף, "מצער שיש מי שמנצלים את טרגדיית עזה לרווח אישי או פוליטי. התנהלות כזו מסכנת חיים ויוצרת נרטיבים כוזבים שפוגעים בפלסטינים שאותם אנו מנסים להאכיל".

יו"ר הדירקטוריון של GHF, הכומר ד"ר ג'וני מור, התריע מפני השאננות התקשורתית שאפיינה את הסיפור: "יותר מדי אנשים - כולל בתקשורת ובחברה האזרחית - מיהרו להפיץ טענות לא מאומתות מבלי לשאול את השאלות הבסיסיות ביותר. כשחיי ילד מונחים על הכף - העובדות חשובות יותר מכותרות".