יוסי דגן עם שר החוץ ההונגרי צילום: מועצה אזורית שומרון

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, קיים פגישה רשמית בבודפשט עם שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו, הראשונה של ראש רשות מיהודה ושומרון בלשכת שר חוץ מהאיחוד האירופי. הפגישה התקיימה בסיוע שר החוץ גדעון סער ובהשתתפות השגרירה מאיה קדוש.

במהלך הפגישה הציג דגן לשר מפת תבליט של מדינת ישראל והסביר את הצורך בבלימת ניסיונותיה של אירופה להקים מדינה פלסטינית בלב ישראל - ביהודה ושומרון. הוא הדגיש את החשיבות הביטחונית של השומרון וההתיישבות ביהודה ושומרון לקיומה של מדינת ישראל, במיוחד לאחר אירועי ה-7.10, ואת משמעותו ההיסטורית של האזור כארץ התנ"ך.

דגן העלה גם את הצורך במניעת יוזמות סנקציות נגד מדינת ישראל וההתיישבות, ופעל לגיוס תמיכת הונגריה במהלך החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. במקביל, ראש המועצה הפריך את עלילת קמפיין "אלימות המתנחלים" שהופץ באירופה, והציג בגרפים את נתוני הפשיעה האמיתיים, בהם אחוזי הפשיעה של ישראלים ביהודה ושומרון נמוכים ביותר.

דגן אמר לשר החוץ ההונגרי: "'אלימות המתנחלים' היא ספין ושקר. יש צד רוצח ויש צד שרוצה לחיות בשלום. אפשר לראות את הדברים באופן ברור בנתונים. פי 31 יותר אירועי טרור חמורים כלפי יהודים לעומת כלפי ערבים מהרשות הפלסטינית בשנת 2023. אי אפשר להשוות בין ניסיונות הרצח של ערבים מהרשות הפלסטינית כלפי יהודים לבין מקרים בודדים מאוד של פגיעה בערבים על ידי יהודים". הוא הוסיף: "כאשר ערבים מהרשות הפלסטינית רוצחים יהודים, הרשות בונה לכבוד הרוצחים כיכרות ומשלמת להם משכורות עתק - פי 8 ממשכורת של מורה".

בסיום הפגישה הביע סיירטו את תמיכתו בישראל ואמר: "אנו ההונגרים רואים בישראל בת ברית וחברה אמיתית. אנו גאים בקהילה היהודית כאן בהונגריה ותומכים בישראל בזירה הבינלאומית. אנו פועלים נגד הצעות אנטי-ישראליות באירופה ונשמור על השותפות האסטרטגית והידידות בין הונגריה לישראל".

דגן הודה לשר החוץ על תמיכתו ואמר: "אנו מעריכים את מנהיגותך והשותפות שלך. המורשת שלנו, של העם היהודי והנוצרי באירופה ובישראל, מחזקת אותנו לדעת שאנחנו עומדים יחד מול האיום הזה של מקרון".

לאחר הביקור פרסם שר החוץ ההונגרי חשבון X ובו כתב: "נפגשנו עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. סקרנו את המצב הביטחוני במזרח התיכון וציינו בצער את הסנטימנט האנטי-ישראלי החזק במערב אירופה. אנו דוחים יוזמות אלה ופועלים לחיזוק הברית האסטרטגית שלנו עם ישראל".