אלוף (מיל') עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ''ל וראש המועצה לביטחון לאומי, אומר שישראל חייבת להגביר את המתקפות על חמאס - ואם מגיעה הצעה לעסקה - לדון בה מבלי לעצור את הלחימה.

"אנחנו צריכים להמשיך ולהודיע שאנחנו רוצים הכול תמורות הכל, ולהמשיך בהתקפה שלנו", הסביר דיין בראיון ל-103FM.

לדבריו "אם תוך כדי ההתקפה הזו באה הצעה, צריך לדון מהר ולהחליט. הקבינט הסמיך את רה"מ להחליט החלטות כאלה. אבל לא צריך להפסיק בשביל זה לכבוש את עזה".

"לא צריך ליצור מצב שבו אנחנו עוצרים את הכול ודנים שוב על התנאים ועוד עובר זמן, אלא החטופים תחילה אתם רוצים לעשות עסקה - קודם כל תביאו את החטופים", סיכם.