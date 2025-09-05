ניט באז: מעריץ את הישראלים, הם רוצים לחיות באושר ערוץ 7

כוכב הקולנוע האוסטרלי נייט באז (נת'ניאל בוזוליק), שכיכב בסדרה המצליחה "יומני הערפד" נמצא בישראל בביקור ביוזמת ארגון One Israel Fund ובשיחה עם ערוץ 7 הוא מדבר על בחירתו לקדם אג'נדה פרו-ישראלית בעולם.

"אין שום מקום אחר בעולם כמו ישראל ואין אנשים כמו הישראלים. אני לוקח את העבודה שלי ברצינות רבה, ואני מחשיב זאת כעבודה, משימה קדושה שניתנה לי. מעט מאוד אנשים ירגישו בנוח לקבל כל כך הרבה התנגדות ושנאה וכל מיני דברי רוע שנאמרים נגדם בגלל עם שהם אינם חלק ממנו", פותח באז.

הוא מוסיף "עבר לזה, אני פשוט אוהב את האופן שבו ישראלים חיים. איך אפילו אחרי שהמשטר האסלאמי ניסה למחוק את ישראל מהמפה עם מתקפת טילים בליסטיים חסרת תקדים, שבוע וחצי לאחר מכן, כולם חזרו לחוף. כולם חיים את חייהם. זו עדות לאופי ולטבע של הישראלים. הם אנשים שרוצים פשוט לחיות ולהיות מאושרים. כשאתה בסביבתם, זה מדבק".

נייט באז: יש לכם אחריות מאלוקים - להיות אור לגויים ערוץ 7

באז מזכיר את הדו-פרצופיות הבינלאומית בכל הקשור למדינת ישראל. "ישראל מואשמת ברשע הגדול ביותר ואף פעם לא מקבלת קרדיט עבור מעשיה הטובים. זה מתסכל. אני יכול להבין שמנקודת מבט של יהודים אפשר לרצות לומר 'חלאס, די, מספיק'. אבל עם זאת, אתם העם שקיבל את האחריות הגדולה ביותר מאלוהים - שזה להיות אור לגויים".

נייט באז: לפעמים זה מייאש ערוץ 7

לשאלה האם לפעמים הוא לא מתוסכל מרוב השנאה והשקרים המופנים כלפי ישראל הוא משיב "רוב הימים אני מתעורר ומותש נפשית ורגשית מהניסיון להציג אמת פשוטה לעולם בור ועיוור. אבל מה מניע אותי? אני רואה אנשים כמו אלי שרעבי שנוסע בכל רחבי העולם בפעילות לשחרור החטופים שעדיין נותרו בעזה. אני יושב עם חיילי צה"ל שנלחמו באומץ בעזה ואני רואה את הכוח והאומץ שיש להם תחת אש. פגשתי כל כך הרבה אנשים מדהימים ב-22 החודשים האחרונים. הרוח היהודית האמיתית הדהימה אותי. אני מקבל מכם כוח".

נייט באז נגד התגובה של סולן קולדפליי ערוץ 7

לדבריו "למרבה הצער, קל ונוח להיות אנטישמי ולהיות אנטי-ישראלי בעולם הזה. כלומר, אתם יודעים, אנחנו יכולים להסתכל על התגובה של הסולן של קולדפליי שהעלה שתי נערות לבמה וכשהוא גילה שהם ישראליות, הוא אמר להן: 'זה בסדר שאתן כאן כי אתן עדיין בני אדם' שזו אמירה כל כך אנטי-אנושית. ואז הוא גם הרגיש מחויב לומר: 'בוא נגיד גם שלום לכל הפלסטינים שנמצאים בקהל'.

עכשיו, אם התפקידים היו מתהפכים וקבוצת של פלסטינים הייתה עולה לבמה, האם הוא היה מרגיש מחויב לומר: 'זה בסדר. אתן עדיין בני אדם, למרות שאתן פלסטיניות'? לא. האם הוא היה מרגיש מחויב לומר: 'בואו נגיד שלום גם לכל המעריצים הישראלים שלנו?' אני לא חושב כך. זה מראה שיש עמדה נוחה באמת - להיות פרו-פלסטיני - ויש עמדה ממש לא נוחה לנקוט בה וזה להגיד: 'אני מאמין בזכותה של ישראל להתקיים', 'זכותה של ישראל לריבונות על הארץ' והכי חשוב, 'אני מאמין שלישראל יש זכות להגן על עצמה מפני אידיאולוגיות אסלאמיות ג'יהאדיסטיות רדיקליות'. אבל זה מה שלא נוח לעולם עכשיו לומר", הוא מסכם.