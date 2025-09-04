תיעוד: יירוט כטב"מים שנורו מתימן צילום: דובר צה"ל

בשבוע האחרון, חיל האוויר יירט חמישה כטב"מים ושני טילי קרקע-קרקע ששוגרו מתימן.

בחודשים האחרונים, במסגרת שיתוף הפעולה בין מערכי חיל האוויר, נסגרו עשרות מעגלים על כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע ששוגרו מתימן ויורטו בהצלחה.

גם הבוקר (חמישי) בסביבות השעה 05:40, זוהה שיגור טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. הטיל נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר לאחר השיגור: "החות'ים שוב ירו טילים לעבר ישראל. מכת חושך, מכת בכורות - נשלים את כל עשר המכות".

אתמול (רביעי) בערב יורט טיל נוסף ששוגר מתימן לעבר שטח ישראל. אזעקות הופעלו בעשרות יישובים וערים, באזור ירושלים, מבשרת ציון, בית שמש, מעלה אדומים, קריית ארבע, אפרת, ים המלח, ערד ויישובים נוספים באזורי יהודה והנגב.

לפני כן ניסו החות'ים לשגר טילים וכטב"מים לעבר שטח ישראל - ללא הצלחה. שלשום לפנות בוקר שוגרו מתימן שני טילים שהתפוצצו בשטח בסעודיה.