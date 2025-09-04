‏‎בטקס חגיגי שהתקיים הערב (חמישי) בבנייני האומה בירושלים הוסמכו 1,565 עורכי דין חדשים, בהם 922 נשים ו-643 גברים. ‏‎

לאחר טקס ההסמכה, מספר עורכי הדין הפעילים בישראל עומד על 84,203. המוסמך המבוגר ביותר הינו בן 74 והצעירים ביותר בני 23.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, פנה למוסמכים: "שמעתי מכם, על הלמידה בתוך התקופה המורכבת בזמן מבצע "עם כלביא" וברקע מלחמת השבעה באוקטובר שטרם הגיעה אל קצה, תקופה מורכבת שלא היתה כמוהה בדורות האחרונים, ואתם: אנשי ונשות המילואים ומשפחותיהם, מפונים, שלמדו בין אזעקה לאזעקה, הורים לילדים, בני משפחה שנפגעו או פונו. זה האקלים המאתגר שבו נאלצתם להתגבר על משוכות וללמוד שעות ארוכות בשביל לקבל את התואר עורך דין. אני מצדיע לכל אחד ואחת מכן, תמחאו לעצמכם כפיים, הרווחתם את זה ביושר".

בטקס בירך נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. "אני מקווה שתיעזרו בכלים המשפטיים שרכשתם על מנת לבחון הנחות יסוד, לשאול שאלות מושכלות, ולהטיל ספק בעת הצורך - שהרי ביקורת היא לב ליבה של החשיבה המשפטית. במעמד זה אבקש לשוב ולהזכיר את העקרונות והערכים שניצבים בבסיס קיומנו כמדינה וכחברה - ובהם עיקרון שלטון החוק, שרכיב הכרחי בו הוא עצמאות מערכת המשפט והרשות השופטת בפרט. עקרונות אלו הם תנאים שאין בלתם ליכולתה של הרשות השופטת למלא את תפקידה בשירות הציבור, וליכולת שלכם כעורכי דין לשמור על הזכויות של לקוחותיכם".