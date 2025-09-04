שר החוץ גדעון סער קיים הערב (חמישי) שיחה טלפונית עם שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו. במהלך השיחה קרא השר סער לעמיתו הצרפתי לשקול מחדש את יוזמתה של צרפת להכרה במדינה פלסטינית.

סער ציין כי "היוזמה הצרפתית מערערת את היציבות במזרח התיכון ופוגעת באינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל".

בהקשר לאפשרות ביקורו של הנשיא עמנואל מקרון בישראל, אמר השר סער כי "כל עוד צרפת מתמידה ביוזמתה ובמאמציה הפוגעים באינטרסים של ישראל - אין לכך מקום".

עוד הבהיר כי לא ניתן לסמוך על התחייבויות בדמות מכתבו של אבו-מאזן לנשיא מקרון, וכי הוא אינו בן שיח אמין. "אבו-מאזן זוכה לתמיכה זעומה בציבור הפלסטיני ולא בכדי הוא לא קיים בחירות ברשות הפלסטינית מזה כעשרים שנה", אמר השר.

לדבריו "ישראל שואפת לשמור על יחסים טובים עם צרפת, אך על המדינה לכבד את עמדתה בנושאים החיוניים לביטחונה ולעתידה". הוא ציין כי "בעת האחרונה נוקטת צרפת שורה של מהלכים ועמדות אנטי-ישראליות".