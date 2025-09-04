תיעוד: חיסול המחבל אבו עוביידה בעזה צילום: דובר צה"ל

צה"ל חושף תמונה חדשה של דובר חמאס שחוסל: בשבוע שעבר צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו את דובר הזרוע הצבאית וראש מערך התעמולה של ארגון הטרור חמאס, חד'יפה כחלות, המכונה "אבו עוביידה".

בתמונה שאותרה ברצועת עזה ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית, מחמד עודה - עדות למעמדו בצמרת המבצעית של הארגון.

כחלות, שנהג להסתתר תחת מסכה, שימש כפניו של ארגון הטרור חמאס, והיה אחראי על מאמצי התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית של הארגון.

אבו עוביידה עם בכירי חמאס צילום: ללא

במהלך המלחמה, כחלות עמד מאחורי הפצת הזוועות של טבח ה-7 באוקטובר באמצעות מצלמות שחילק למחבלי חמאס, ואף פרסום סרטונים בהם הוצגו חיילי צה"ל ואזרחים שנחטפו לרצועת עזה, בניסיון להשפיע על התודעה הציבורית בישראל.

בצה"ל אומרים כי "חיסולו של כחלות מתווסף לחיסולם של בכירים נוספים בארגון הטרור חמאס, ומהווה מכה משמעותית נוספת לזרוע הצבאית של הארגון".