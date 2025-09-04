יעל וידר, אם לשישה ומאמנת נשים נשואות לזוגיות קרובה ושמחה, מתייחסת בסרטון שפרסמה השבוע ביוטיוב למשבר שזוגות רבים חווים מאז תחילת מלחמת 'חרבות ברזל' - כאשר אחד מבני הזוג, או שניהם, נקראים שוב ושוב לשירות מילואים.

לדבריה, מדובר באתגר מתמשך שמעמיס רגשית על זוגות מכל רקע: "אתם עוברים כזוג עוד סבב של מילואים ועוד סבב של מילואים, והזוגיות שלכם מתמודדת עם אתגרים וקשיים שלא חלמתם להתמודד איתם". וידר מציינת כי חלק מהזוגות הגיעו למצב של יציבות דווקא לפני המלחמה, אך כעת מוצאים את עצמם מתוחים, עייפים ורחוקים זה מזה.

"יכול להיות שלפני המלחמה הזוגיות שלכם הגיעה ליציבות, ויכול להיות שהיו לכם כל מיני קשיים והחזקתם", היא מסבירה, "אבל המלחמה הביאה אותך לקצה, שאת אומרת: די, חייבים ללכת לטיפול זוגי, חייבים לעשות פה משהו".

עם זאת, וידר מדגישה כי עבור נשים רבות, הטיפול הזוגי מצטייר כאופציה בודדת, אך בפועל עלולות להיות מגבלות רבות: "באמת הרבה נשים, מה שעומד להן בראש זה שהאופציה היחידה שיש זה ללכת לטיפול זוגי. מה יכול להיות? שבעלך לא זורם איתך, הוא לא בקטע ללכת לטיפול זוגי - ואז ההרגשה שהוא תוקע את הזוגיות, בגללו עכשיו נשאר לנו ה'לא טוב'".

בנוסף, היא מתארת את הקושי הכלכלי והלוגיסטי של זוגות בתקופה זו: "יכול להיות גם ששניכם רוצים, אבל אתם מבינים שזה השקעה של אלפי שקלים ואין לכם את היכולת להשקיע את זה. ויכול להיות גם שאין לכם זמן, כי הוא במילואים ואין זמן".

וידר מסייגת את ההתלהבות הכללית סביב טיפול זוגי ומזהירה כי לעיתים מדובר במהלך שעלול דווקא להזיק: "בכל מקרה, גם טיפול זוגי הוא לא תמיד זו המנה שמדויקת ונכונה לכם - כי כשהולכים לטיפול זוגי בעצם מכניסים למרחב הזוגי בינינו, לדיבור שלנו, ל'יחד' שלנו, עוד בן אדם".

לטענתה, התחושה הזו עלולה לפגוע באינטימיות הבסיסית שבין בני הזוג: "אצל הרבה אנשים זה ממש גורם להם איזושהי הרגשה שכאילו נפגעת להם האינטימיות. זה מרחב רק שלהם, ומישהו נכנס אליו".

עוד הוסיפה, כי לעיתים, עצם החשיפה בטיפול עלולה ליצור נזק רגשי: "לפעמים מה שקורה בטיפול זוגי זה שאנשים מציפים את הכאב שלהם, ואת כל הכעסים ואת כל הקשיים - וזה רק מכאיב וצובט לצד השני. יכול להיות שאת שומעת מה שיש לשני לעבוד ואת מצפה שהוא ישתנה - כאשר בפועל זה לא קורה והדבר יוצר אכזבה.

כמובן, אני לא נגד טיפול זוגי אך אני רוצה לפתוח את הראש לכך שזו לא האופציה היחידה ויש אפשרות ליצור שינוי בזוגיות גם כשרק אחד מבני הזוג יוצר שינוי מאליו זה יוצר גם אצל השני. ממש לא תמיד זו האופציה האידיאלית, וצריך לבחון בזהירות האם זה מתאים לזוג ולמצבם, מתוך הידיעה שיש עוד אופציה".

וידר מדגישה כי דווקא שינוי חד-צדדי מצד אחד מבני הזוג עשוי להניע תהליך עמוק של שינוי זוגי. לדבריה, "טיפול זוגי זו לא הדרך היחידה ליצור מהפך בזוגיות. נראה לנו שבשביל לעשות שינוי בזוגיות ברור שצריך את שנינו, אבל באמת שגם בטיפול זוגי מה שקורה שהשינוי קורה כשאחד מבני הזוג פתאום מבין את הכוח השפעה שיש לו על השני ועל הזוגיות כולה - הוא לוקח אחריות ומביא לשינוי של השני ולכל הזוגיות".

כדי להמחיש את דבריה, מביאה וידר דוגמה מהיומיום, "תחשבי שאת הולכת ברחוב ומישהו דורך לך על הרגל. את יכולה לצעוק עליו 'מה אתה עושה', רוב הסיכויים שיתגונן או יתקוף אותך. איזו תחושה זו? חסר רגישות - גם דרך עלי וגם תוקף אותי. תדמייני סיטואציה שמישהו דורך עליך ואת אומרת 'כואב לי', רוב הסיכויים שהוא יגיד 'סליחה, לא התכוונתי'. רואים בן אדם אכפתי ורגיש שרואה אותך".

לדבריה, גם בזוגיות פועל מנגנון דומה: "איך שאנחנו פועלים בזוגיות אנחנו מזמינים את בן הזוג להגיב בצורה מסוימת. יש לך בכוח שלך את היכולת להזמין בעל שאכפתי, רואה אותך ועוטף. יש לך הרבה יכולת להשפיע".

וידר מסכמת ואומרת, "את יוצרת שינוי לבד ואת לא מחכה לו לטיפול זוגי. את רוכשת את הכלים ומתחברת לכוח הנשי שיש לך, ואת לבד יכולה ליצור מהפך בזוגיות - דרך השינוי שאת עושה לגרום לבעלך להיות הבעל שאת חולמת עליו".