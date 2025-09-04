בצה"ל מאשרים כי בתקיפה שבוצעה ביום חמישי שעבר במרחב צנעא חוסלו 12 בכירים בצמרת שלטון הטרור החות'י.

התקיפה כוונה לתשתית צבאית ששימשה את הפיקוד הצבאי הבכיר, בה נכחו דמויות צבאיות בכירות, לצד שרי ממשלה, שהיו מעורבים באופן ישיר בניהול ובהכוונת פעולות טרור נגד ישראל. הערכת המצב בנוגע לתוצאות התקיפה נמשכת.

דובר צה"ל מסר כי "מאז עלייתו לשלטון, שלטון הטרור החות'י עושה שימוש שיטתי בתשתיות אזרחיות ברחבי המדינה כמסווה לפעילות טרור. על פי הערכות, כ-1.5 מיליארד דולר מנוצלים להתעצמות צבאית ולמימון פעולות טרור על חשבון האוכלוסיה האזרחית.

בנוסף למתקפות ישירות על מדינת ישראל, החות'ים מוציאים לפועל מתווי טרור במרחב הים האדום, במטרה לפגוע בנתיבי השיט הבין-לאומיים ולערער את חופש השיט במרחב תוך יצירת השלכות כלכליות נרחבות. שלטון הטרור החות'י משמש שלוחה מרכזית של המשטר האיראני, אשר מספק לו מימון ואמצעי לחימה לכדי פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות", הוסיף.