משלחת חמאס, בראשות ח'ליל אל-חיה, בכיר הארגון ברצועת עזה, נפגשה בדוחה עם שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, ובכירים נוספים.

על פי דיווחים בתקשורת, הצדדים דנו בהתפתחויות המדיניות והשטח על רקע המשך "התוקפנות" הישראלית ברצועת עזה, ב"סכנות" המאיימות על הסוגיה הפלסטינית, ובכלל זה ניסיונות לספח את יהודה ושומרון ולאפשר שימוש במתחם מסגד אל-אקצא גם ליהודים.

השיחות בין נציגי חמאס ואיראן עסקו גם במגעים המתקיימים להפסקת "התוקפנות" הישראלית בתיווך מצרי וקטרי, וכן בהשלכות ההתקפה הישראלית באיראן בחודש יוני על המצב באזור.

שר החוץ האיראני הדגיש כי טהראן תומכת בסוגיה הפלסטינית ואמר כי ישראל היא "אויבת האומה האסלאמית ואויבת האנושות".

קטר מאפשרת נוכחות של צמרת חמאס בשטחה, לטענתה בעקבות בקשת ארה"ב לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים עם הארגון.