מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס דיווח כי גורמי הביטחון ברצועת עזה מתכננים לבצע הוצאות להורג של סוכנים ומשתפי פעולה רבים עם ישראל בעיר עזה.

על פי הדיווח, מטרת מבצע ההוצאות להורג היא לפגוע ביכולת המודיעין הישראלי לפעול בזירת הלחימה הצפויה בעזה.

קודם לכן, נמסר כי פלסטינים ששימשו מודיעים עבור ישראל הודו בחקירתם כי ישראל עשויה לבצע תקיפה מקדימה לכיבוש העיר עזה.

עוד צוין כי ישראל משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת ברוב פעולות החיסול של פעילים חמושים, באמצעות מעקב אחר טלפונים ניידים שלהם.

על בסיס מידע זה, הועברה המלצה לפעילים החמושים שלא לשאת טלפונים ניידים או לכבות אותם כדי להקשות על ישראל לאתרם.